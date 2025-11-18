सस्ती प्लेट में छुपा था जादुई रहस्य; दुकानदार रातोंरात बना लखपति, ब्रिटेन में कैसे हुआ चमत्कार?

UK News: कहते हैं कि कब किसके हाथ में खजाना लग जाए ये पता ही नहीं चलता, गांव में एक कहावत है कि सोने की परख जौहरी ही कर सकता है. ब्रिटेन में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उसे मामूली कीमत पर एक पुरानी प्लेट की खरीददारी की और जब आर्टफैक्ट एक्सपर्ट को इसे दिखाया तो उसके होश उड़ गए. उसकी असली कीमत जानकर वह पूरी तरह से चौंक गया. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

दरअसल, ब्रिटेन के एक चैरिटी शॅाप के मालिक ने अपनी दुकान के लिए पुरानी प्लेट और फूलदान मामूली कीमत पर खरीदी थी. इसे खरीदने के बाद उसे लगा कि खरीदी हुई ये प्लेटें आम नहीं है, उन्हें लगा कि खरीदे गए बर्तनों में कुछ खास है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए उसने इसे प्राचीन वस्तु विशेषज्ञों के पास भेजा. इसके बाद उसके सामने जो नतीजे आए उसे जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया.

मिली थी प्लेटें

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक थ्रिफ्ट शॅाप के मालिक ने एक बार्गेन शॅाप से पीले और नीले ड्रेगन सजावट से लैस एक प्लेट खरीदी थी और उन्हें एक पुराना फूलदाना भी दान में मिला था. उस समय उस प्लेट की कीमत दो पाउंड ही लग रही थी, जबकि फूलदान की कीमत लगभग £100 लग रही थी. ऐसे में जब चैरिटी शॅाप के मालिकों ने इन वस्तुओं को जानकारों के पास भेजा और फिर उन्होंने जो इसकी कीमत बताई, उसे जानकर उनके होश उड़ गए.

लाखों में है कीमत

इसकी जानकारी जुटाने के लिए एशियाई कला विशेषज्ञ जॉन एक्सफोर्ड से शॅाप के मैनेजर ने मुलाकात की, जिसके बाद पता चला कि उनका संदेह बिल्कुल सही है. एक्सपोर्ड ने इसे तुरंत पहचान लिया कि ये वस्तुएं आम नहीं हैं बल्कि ये 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण चीनी कृतियां हैं. बता दें कि शुरुआत में इस प्लेट की कीमत £1,500-£2,000 आंकी गई थी. हालांकि नीलामी में इसकी कीमत £7,000 यानी 8 लाख रुपये हो गई, जबकि उसने इस प्लेट को सिर्फ 2 पाउंड यानी 200 रुपये से कुछ ज्यादा में इसे खरीदा था. वहीं फूलदान की कीमत का अनुमान £1,500 से £2,500 के डॉलर के बीच लगाया गया था लेकिन बोली में ये £5,080 में बिकी. यानी इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये थी. जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी.