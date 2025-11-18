Advertisement
trendingNow13009117
Hindi Newsदुनिया

सस्ती प्लेट में छुपा था जादुई रहस्य; दुकानदार रातोंरात बना लखपति, ब्रिटेन में कैसे हुआ चमत्कार?

UK News: कहते हैं कि आपकी किस्मत कब चमक जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. ऐसा ही ब्रिटेन में एक शख्स के साथ हुआ, उसने मामूली कीमत पर कुछ बर्तन खरीदे लेकिन जैसे ही उसकी असलियत पता चली, उसके होश उड़ गए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 18, 2025, 06:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सस्ती प्लेट में छुपा था जादुई रहस्य; दुकानदार रातोंरात बना लखपति, ब्रिटेन में कैसे हुआ चमत्कार?

UK News: कहते हैं कि कब किसके हाथ में खजाना लग जाए ये पता ही नहीं चलता, गांव में एक कहावत है कि सोने की परख जौहरी ही कर सकता है. ब्रिटेन में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उसे मामूली कीमत पर एक पुरानी प्लेट की खरीददारी की और जब आर्टफैक्ट एक्सपर्ट को इसे दिखाया तो उसके होश उड़ गए. उसकी असली कीमत जानकर वह पूरी तरह से चौंक गया. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला
दरअसल, ब्रिटेन के एक चैरिटी शॅाप के मालिक ने अपनी दुकान के लिए पुरानी प्लेट और फूलदान मामूली कीमत पर खरीदी थी. इसे खरीदने के बाद उसे लगा कि खरीदी हुई ये प्लेटें आम नहीं है, उन्हें लगा कि खरीदे गए बर्तनों में कुछ खास है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए उसने इसे प्राचीन वस्तु विशेषज्ञों के पास भेजा. इसके बाद उसके सामने जो नतीजे आए उसे जानकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया. 

मिली थी प्लेटें
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक थ्रिफ्ट शॅाप के मालिक ने एक बार्गेन शॅाप से पीले और नीले ड्रेगन सजावट से लैस एक प्लेट खरीदी थी और उन्हें एक पुराना फूलदाना भी दान में मिला था. उस समय उस प्लेट की कीमत दो पाउंड ही लग रही थी, जबकि फूलदान की कीमत लगभग £100 लग रही थी. ऐसे में जब चैरिटी शॅाप के मालिकों ने इन वस्तुओं को जानकारों के पास भेजा और फिर उन्होंने जो इसकी कीमत बताई, उसे जानकर उनके होश उड़ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

लाखों में है कीमत
इसकी जानकारी जुटाने के लिए एशियाई कला विशेषज्ञ जॉन एक्सफोर्ड से शॅाप के मैनेजर ने मुलाकात की,  जिसके बाद पता चला कि उनका संदेह बिल्कुल सही है. एक्सपोर्ड ने इसे तुरंत पहचान लिया कि ये वस्तुएं आम नहीं हैं बल्कि ये 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण चीनी कृतियां हैं. बता दें कि शुरुआत में इस प्लेट की कीमत £1,500-£2,000 आंकी गई थी. हालांकि नीलामी में इसकी कीमत £7,000 यानी 8 लाख रुपये हो गई, जबकि उसने इस प्लेट को सिर्फ 2 पाउंड यानी 200 रुपये से कुछ ज्यादा में इसे खरीदा था. वहीं फूलदान की कीमत का अनुमान £1,500 से £2,500 के डॉलर के बीच लगाया गया था लेकिन बोली में ये £5,080 में बिकी. यानी इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये थी. जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

UK News

Trending news

नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी