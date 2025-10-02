पीछे हटो, दूर जाओ उसके हाथ में बम है...मैनचेस्टर में तड़तड़ाई गोलियां, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Viral Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसा वीडियो आता है जिसे देखकर लोग दंग हो जाते हैं. ब्रिटेन से भी ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस कर्मी गोली मारते हुए नजर आ रहा है, पुलिसकर्मी ने ये भी कहा कि पीछे हटो, दूर जाओ उसके हाथ में बम है. ये वारदात कैमरे में कैद हो गई. इस वीडियो को काफी संख्या में लोग शेयर कर रहे हैं, इससे पहले उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक कार से टक्कर मारने और सामूहिक चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए थे. जानें पूरा मामला.

पुलिस ने मार गिराया संदिग्ध

यहां पर एक पुलिसकर्मी को हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनेगॉग के बाहर लोगों से एक हथियारबंद व्यक्ति से दूर रहने के लिए कहते सुना गया. फुटेज में दिखाया गया है कि पुलिस ने अंततः संदिग्ध को मार गिराया, इसके अलावा पुलिस ने कहा कि बाकी सभी लोग पीछे हट जाएं उसके पास बम है, एक हथियारबंद अधिकारी को एक हिंसक हमले के कुछ ही देर बाद, खौफनाक वीडियो फुटेज में चिल्लाते हुए सुना गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, यह खौफनाक मंजर क्रम्पसॉल के हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनेगॉग से तब सामने आया जब यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर के लिए श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे.

The incident, which has reportedly injured four people, is being treated as a terror attack by officials, according to the Telegraph. According to the mayor, the attack took place on people attending… https://t.co/FtuOeypXir pic.twitter.com/YZDfy3rAuz — RT_India (@RT_India_news) October 2, 2025

हमले से पीएम स्तब्ध

हालांकि विशेषज्ञ अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी के पास विस्फोटक थे, इस मामले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वह इस हमले से स्तब्ध हैं और देश के अन्य आराधनालयों में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे, स्टारमर ने "एक्स" पर लिखा, यह तथ्य कि यह यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर हुआ है, इसे और भी भयावह बनाता है.zराजा चार्ल्स तृतीय ने भी कहा कि वह इस हमले से गहरा सदमा और दुख महसूस कर रहे हैं.