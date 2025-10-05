‘भाई-बहन’ की शादी को लेकर मचा हंगामा, मंत्री का फूटा गुस्सा, बोले- 'हद पार हो गई'

ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) की वेबसाइट से कजिन शादी को लेकर दी गई एक विवादित सलाह हटा दी गई है. यह सलाह ब्रिटिश सरकार के समर्थन वाला एक जन शिक्षा कार्यक्रम था, जिसमें कजिन शादी के कुछ फायदे बताने के साथ-साथ इसके खतरे भी बताए गए थे. इस सलाह में कहा गया था कि फर्स्ट कजिन से शादी परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और इसके आर्थिक फायदे भी हो सकते हैं.

इसके साथ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा भी बताया गया था. हालांकि, इस खतरे को रोकने के लिए शिक्षा और स्वैच्छिक जांच जरूरी बताई गई थी, न कि इस प्रथा पर रोक लगाने की. इस सलाह के प्रकाशित होने के बाद ब्रिटेन में भारी राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद शुरू हो गया. कई नेताओं ने इसे गलत बताया और तुरंत इस पर माफी मांगने की मांग की. इसके बाद NHS ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा लिया.

NHS की विवादित सलाह पर सरकार को एतराज

22 सितंबर को NHS इंग्लैंड के जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था "क्या ब्रिटेन सरकार को फर्स्ट कजिन यानी की चेचरे भाई-बहन की शादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?" इसमें कहा गया था कि कजिन शादी से परिवार के मजबूत नेटवर्क और आर्थिक सहायता मिलती है. साथ ही यह भी माना गया कि इन शादीयों से आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसे रोकने का उपाय शिक्षा और जांच कराना हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रथा को नकारात्मक रूप में दिखाने से लोग मदद लेने से डर सकते हैं. हालांकि, इस सलाह ने देश में भारी विरोध को जन्म दिया. स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने इसे "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि पहली कजिन शादी "जोखिम भरी और असुरक्षित" होती है. वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद रिचर्ड होल्डन ने इस दस्तावेज की निंदा करते हुए NHS से कहा कि वे "हानिकारक और दमनकारी सांस्कृतिक प्रथाओं के आगे झुकना बंद करें". उन्होंने कहा कि कजिन शादी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए.

समर्थन में भी उठी आवाजें

वहीं कुछ सांसदों ने कजिन शादी की प्रथा का समर्थन भी किया. सांसद इकबाल मोहम्मद ने कहा कि यह कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे रिश्तों और आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है. उन्होंने कहा कि इस प्रथा में जोखिम है, लेकिन इसके फायदे भी हैं.

सांस्कृतिक और सामाजिक विवाद

ब्रिटेन में कजिन शादी की प्रथा खासकर मुस्लिम समुदायों में आम है. इस सलाह ने न केवल स्वास्थ्य के मुद्दे को बल्कि सांस्कृतिक संवेदनाओं को भी छू लिया है. कई लोग इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर खतरा मानते हैं.