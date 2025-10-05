Advertisement
trendingNow12948718
Hindi Newsदुनिया

‘भाई-बहन’ की शादी को लेकर मचा हंगामा, मंत्री का फूटा गुस्सा, बोले- 'हद पार हो गई'

First Cousin Marriage Controversy: ब्रिटेन में फर्स्ट कजिन मैरिज एक गंभीर मुद्दा बन गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वकालत करने पर राजनीति गरमा गई. जिसके बाद तुरंत आर्टिकल को हटाया गया. हालांकि कुछ सांसदों ने इसके हक में भी बयान दिया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘भाई-बहन’ की शादी को लेकर मचा हंगामा, मंत्री का फूटा गुस्सा, बोले- 'हद पार हो गई'

ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) की वेबसाइट से कजिन शादी को लेकर दी गई एक विवादित सलाह हटा दी गई है. यह सलाह ब्रिटिश सरकार के समर्थन वाला एक जन शिक्षा कार्यक्रम था, जिसमें कजिन शादी के कुछ फायदे बताने के साथ-साथ इसके खतरे भी बताए गए थे. इस सलाह में कहा गया था कि फर्स्ट कजिन से शादी परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और इसके आर्थिक फायदे भी हो सकते हैं.

इसके साथ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा भी बताया गया था. हालांकि, इस खतरे को रोकने के लिए शिक्षा और स्वैच्छिक जांच जरूरी बताई गई थी, न कि इस प्रथा पर रोक लगाने की. इस सलाह के प्रकाशित होने के बाद ब्रिटेन में भारी राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद शुरू हो गया. कई नेताओं ने इसे गलत बताया और तुरंत इस पर माफी मांगने की मांग की. इसके बाद NHS ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा लिया.

इसे भी पढ़ें- नेपाल में बारिश से मची तबाही, कई सड़कें बंद, भूस्खलन से एक ही परिवार से 6 लोगों की मौत, मरने वालों की कुल संंख्या 14

Add Zee News as a Preferred Source

NHS की विवादित सलाह पर सरकार को एतराज

22 सितंबर को NHS इंग्लैंड के जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था "क्या ब्रिटेन सरकार को फर्स्ट कजिन यानी की चेचरे भाई-बहन की शादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?" इसमें कहा गया था कि कजिन शादी से परिवार के मजबूत नेटवर्क और आर्थिक सहायता मिलती है. साथ ही यह भी माना गया कि इन शादीयों से आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसे रोकने का उपाय शिक्षा और जांच कराना हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस प्रथा को नकारात्मक रूप में दिखाने से लोग मदद लेने से डर सकते हैं. हालांकि, इस सलाह ने देश में भारी विरोध को जन्म दिया. स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने इसे "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि पहली कजिन शादी "जोखिम भरी और असुरक्षित" होती है. वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद रिचर्ड होल्डन ने इस दस्तावेज की निंदा करते हुए NHS से कहा कि वे "हानिकारक और दमनकारी सांस्कृतिक प्रथाओं के आगे झुकना बंद करें". उन्होंने कहा कि कजिन शादी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार... केजरीवाल को नहीं, AAP ने राजिंदर गुप्ता कारोबारी को दिया राज्यसभा का टिकट

समर्थन में भी उठी आवाजें

वहीं कुछ सांसदों ने कजिन शादी की प्रथा का समर्थन भी किया. सांसद इकबाल मोहम्मद ने कहा कि यह कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे रिश्तों और आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता है. उन्होंने कहा कि इस प्रथा में जोखिम है, लेकिन इसके फायदे भी हैं.

सांस्कृतिक और सामाजिक विवाद

ब्रिटेन में कजिन शादी की प्रथा खासकर मुस्लिम समुदायों में आम है. इस सलाह ने न केवल स्वास्थ्य के मुद्दे को बल्कि सांस्कृतिक संवेदनाओं को भी छू लिया है. कई लोग इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर खतरा मानते हैं.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

First cousin marriage

Trending news

घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 13 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
;