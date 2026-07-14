38 साल पुराना मंदिर... ₹18 करोड़ की बोली! UK में मस्जिद प्रोजेक्ट के लिए हिंदू मंदिर बेचने पर छिड़ी जंग, लोगों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे

Peterborough Temple: ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में एक हिंदू मंदिर को मस्जिद और इस्लामिक सेंटर बनाने के लिए मुस्लिम एसोसिएशन को बेचने का विवाद अब लंदन हाई कोर्ट पहुंच गया है. पीटरबरो सिटी काउंसिल ने सोमवार को हाई कोर्ट में बेहद चौंकाने वाली दलील दी. काउंसिल ने कोर्ट के सामने साफ कहा कि एक चालू हिंदू मंदिर वाले कॉम्प्लेक्स को मुस्लिम संस्था को बेचना किसी भी तरह से गैर-कानूनी नहीं है.
काउंसिल की तरफ से पेश बैरिस्टर कैथरीन रोलैंड्स ने कोर्ट में स्वीकार किया कि इस फैसले से हिंदू समुदाय 35 मील (लगभग 56 किलोमीटर) के दायरे में अपना इकलौता हिंदू मंदिर खो देगा. लेकिन उन्होंने दलील दी कि इससे न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को यूके इस्लामिक मिशन (UKIM) को बेचने का फैसला अवैध नहीं हो जाता. बता दें कि UKIM इस ऐतिहासिक जगह को खरीदकर वहां 'मस्जिद खदीजा' और इस्लामिक सेंटर बनाने की योजना तैयार कर रहा है.
इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्टरूम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था. पीटरबरो से हिंदुओं की एक पूरी बस (कोच) भरकर लोग सुनवाई देखने लंदन पहुंचे थे. इनमें से कई लोगों ने 'जय श्री राम' लिखी हुई नारंगी रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी.
सुनवाई के दौरान एक बेहद अजीब और नाटककीय मोड़ तब आया जब काउंसिल की वकील ने कहा कि काउंसिल का मानना है कि हिंदू कम्युनिटी की बहुत वैल्यू है और हम दिल से चाहते हैं कि वे पीटरबरो में ही रहें. काउंसिल का यह दोहरा रवैया सुनते ही पब्लिक गैलरी में बैठे दर्जनों हिंदू जोर-जोर से हंसने लगे. इसके जवाब में काउंसिल ने कहा कि पीटरबरो बहुत बड़ी जगह है और हिंदुओं को दूसरी जगह मंदिर बनाने के लिए जमीन ऑफर की गई है, जिस पर वहां मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने नाराजगी में सिर हिलाया.
काउंसिल की वकील रोलैंड्स ने कोर्ट के सामने पीटरबरो काउंसिल की खस्ता माली हालत को भी कबूल किया. उन्होंने खुलकर कहा कि पीटरबरो काउंसिल इस समय भारी वित्तीय संकट (मुश्किल) में है. हमें पैसे की सख्त जरूरत है. दरअसल, इस पूरी विवाद की जड़ दोनों पक्षों द्वारा लगाई गई बोलियां (Bids) हैं. UKIM (मुस्लिम संस्था) ने इस प्राइम लोकेशन के लिए £1.4 मिलियन (लगभग ₹18.2 करोड़) की कैश बोली लगाई और अपने बैंक खाते में £5.4 मिलियन (₹70.3 करोड़) कैश होने का सबूत दिया. वहीं भारत हिंदू समाज (BHS) ने £900000 (लगभग ₹11.7 करोड़) नकद और समाज सेवा के बदले £504,000 (₹6.5 करोड़) सोशल वैल्यू के तौर पर देने की बोली लगाई थी, जिसे काउंसिल ने कम आंकते हुए खारिज कर दिया.
भारत हिंदू समाज (BHS) साल 1986 से इस कॉम्प्लेक्स की 'यूनिट 6' में लीज (किराए) पर अपना मंदिर चला रहा है. हिंदू समाज पिछले एक दशक (10 साल) से काउंसिल से इस पूरी बिल्डिंग को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था. लेकिन काउंसिल ने अचानक 10 फरवरी को इस जगह को मस्जिद के लिए UKIM को बेचने का फैसला सुना दिया.
काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि जब तक इस जगह को दोबारा डेवलप करने का काम शुरू नहीं होता, तब तक हिंदुओं को वहां रहने का अधिकार है, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होते ही उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा. हिंदू समुदाय इस पक्षपातपूर्ण फैसले के खिलाफ 'ज्यूडिशियल रिव्यू' (न्यायिक समीक्षा) की मांग कर रहा है और कोर्ट से इस सौदे को तुरंत रद्द करने की गुहार लगाई है. मामले की अगली सुनवाई पर दुनिया भर के हिंदुओं की नजरें टिकी हैं.