क्या छिड़ने वाली है एक और जंग? रूसी खतरे के बीच ब्रिटेन के PM की चेतावनी, बोले- युद्ध के लिए तैयार रहे यूरोप

European defence: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विश्व नेताओं को संबोधित किया. जहां शनिवार को उन्होंने यूरोपीय देशों से अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अपने लोगों के मूल्यों की रक्षा के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है.

कीर स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा प्रतिबद्धताओं के मामले में यूरोप को आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यूक्रेन में किसी भी संभावित शांति समझौते के बाद रूस का पुनर्शस्त्रीकरण तेज हो सकता है और इस आक्रामकता को रोकने के लिए यूरोपीय देशों को तैयार रहना चाहिए. इतना ही नहीं, उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लड़ने के लिए भी तैयार रहने की बात कही है.

ब्रिटिश पीएम की चेतावनी

प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी घोषणा की गई कि रूस के खतरों का मुकाबला करने में मदद के लिए ब्रिटेन अपने विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूह को आर्कटिक और सुदूर उत्तर में तैनात करेगा. ब्रिटिश पीएम ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और नाटो के अन्य सदस्य भी इस प्रयास में शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नाटो के प्रति समर्थन दोहराया

ब्रिटेन ने नाटो के अनुच्छेद 5 सिद्धांत के प्रति अपने समर्थन को दोहराया. जिसके लिए उन्होंने कहा कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और ब्रिटेन की कमेंटमेंट पहले की तरह ही मजबूत बनी हुई है. उनका ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूरोपीय सहयोगियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने पर उठाए गए सवाल के बाद आया है. हालांकि, इससे पहले उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने स्टारमर को एक विश्वासपात्र सहयोगी बताया बताते हुए कहा था कि यूरोप को अपनी रक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

सवालों के घेरे में ब्रिटिश पीएम

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए ये सप्ताह घरेलू स्तर पर मुश्किल भरा रहा. क्योंकि पीटर मैंडेलसन की पूर्व नियुक्ति पर सवाल उठने के कारण उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया था. इससे साथ-साथ लेबर पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग भी की थी. हालांकि, स्टारमर ने सम्मेलन में कहा कि उन्होंने सप्ताह की शुरुआत की तुलना में इसे अधिक मजबूत तरीके से समाप्त किया है.

यह भी पढ़ें: सैलरी से लेकर भत्तों तक, भारत और बांग्लादेश के सांसदों में कौन ज्यादा ‘कमाता’ है? जान लीजिए हकीकत