पहले सीना ठोकर ट्रंप का किया विरोध, अब चीन से मदद मांगने जा रहे कीर स्टार्मर, अमेरिका- ब्रिटेन में खुलकर होगी दुश्मनी या बचा लेंगे शी जिनपिंग?

Keir Starmer Trump: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा में हैं. पहले पहले उन्होंने अमेरिकी राजनीति के दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और नीतियों का खुलकर विरोध किया, और अब वह चीन के अहम दौरे पर निकलने जा रहे हैं. इस कदम को सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ब्रिटेन की बदली हुई कूटनीतिक सोच के तौर पर देखा जा रहा है. समझते हैं पूरी बात.

ट्रंप से टकराव, रिश्तों में बढ़ी खटास

Associated Press (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन का दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच बीजिंग से संवाद और सहयोग बढ़ाया जा सके. स्टारमर को जहां चीन से आर्थिक मदद और निवेश की उम्मीद है, वहीं देश के भीतर चीन को लेकर सख्त रुख रखने वाले नेताओं और अमेरिका के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है. स्टारमर बुधवार से शुरू हो रहे अपने दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. यह 2018 के बाद किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी.

कारोबार और निवेश पर बड़ा फोकस

इस दौरे में स्टारमर के साथ ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी पीटर काइल और दर्जनों बड़े कारोबारी नेता भी शामिल होंगे. ब्रिटेन की कोशिश है कि उसे चीन से टेक्नोलॉजी और निवेश मिले, साथ ही ब्रिटिश फाइनेंशियल सर्विसेज़, कार इंडस्ट्री और स्कॉच व्हिस्की जैसे उत्पादों को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बेहतर पहुंच मिले.

अमेरिका से तनाव के बीच क्यों अहम है यह यात्रा?

कीर स्टारमर की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में ब्रिटेन समेत कई सहयोगी देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ऐसे में ब्रिटेन के लिए आर्थिक विकास की राह और मुश्किल हो गई है.

कमजोर होती अर्थव्यवस्था, दबाव में सरकार

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन ग्रोथ धीमी पड़ी है. महंगाई से आम लोग परेशान हैं और कीर स्टारमर की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है. ओपिनियन पोल में लेबर पार्टी, रिफॉर्म यूके से पीछे चल रही है. पार्टी के भीतर भी कुछ सांसद खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहम जैसे नेता ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं. ऐसे माहौल में अगर चीन से निवेश आता है, तो यह सरकार के लिए बड़ी राहत बन सकता है.

ट्रंप का गुस्सा और घरेलू विरोध

स्टारमर ने हाल ही में ट्रंप के उस बयान का कड़ा विरोध किया था, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही थी. नाटो, अफगानिस्तान और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर ट्रंप की टिप्पणियों को स्टारमर ने “गलत” और “अपमानजनक” बताया. इसके बाद साफ संकेत मिले कि लंदन और वॉशिंगटन के रिश्ते अब पहले जैसे सहज नहीं रहे.

‘गोल्डन एरा’ से आगे की राह

एक समय ब्रिटेन और चीन के रिश्तों को ‘गोल्डन एरा’ कहा जाता था, लेकिन हांगकांग में मानवाधिकारों पर कार्रवाई, चीन पर जासूसी के आरोप और रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन की भूमिका के बाद रिश्तों में ठंडक आ गई. इसके बावजूद स्टारमर सरकार का कहना है कि वह चीन के साथ “व्यावहारिक और संतुलित” नीति अपनाना चाहती है.

अमेरिका नाराज होगा या मजबूरी समझेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के करीब जाना अमेरिका को खटक सकता है. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन से समझौता करने वाले देशों पर सख्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दे चुके हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है क्या अमेरिका इसे विश्वासघात मानेगा या ब्रिटेन की आर्थिक मजबूरी को समझेगा?

शी जिनपिंग की भूमिका क्यों अहम?

इस पूरी कूटनीतिक कवायद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. अगर चीन निवेश और व्यापार को लेकर ठोस भरोसा देता है, तो कीर स्टारमर को घरेलू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मंच दोनों जगह मजबूती मिल सकती है.

संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा

कुल मिलाकर, कीर स्टारमर एक बेहद नाजुक संतुलन साधने की कोशिश में हैं. एक तरफ अमेरिका जैसा पुराना और रणनीतिक सहयोगी, दूसरी तरफ चीन जैसी उभरती वैश्विक ताकत. अब देखना होगा कि यह दांव ब्रिटेन के लिए फायदे का सौदा साबित होता है या नई कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी करता है.