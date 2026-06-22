Andy Burnham Wins Makerfield By Election: ब्रिटिश राजनीति का चेहरा इस हफ्ते पूरी तरह बदल गया है. इंग्लैंड के एक शांत से कॉन्फ्रेंस हॉल में शुक्रवार सुबह जब मेकरफील्ड उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, तो वह लेबर पार्टी के दिग्गज नेता एंडी बर्नहैम के लिए किसी ताजपोशी से कम नहीं था. इसे बर्नहैम की प्रोग्रेसिव लेबर पार्टी और दक्षिणपंथी रिफॉर्म UK के बीच एक कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन बर्नहैम ने एकतरफा जीत हासिल की. उन्होंने 55% वोट हासिल किए, जबकि रिफॉर्म UK महज 35% पर सिमट गई.
इस बंपर जीत के साथ ही बर्नहैम की ब्रिटिश संसद (वेस्टमिंस्टर) में धमाकेदार वापसी हो गई है. राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि बर्नहैम बहुत जल्द दुनिया के मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो वह पिछले 10 साल में ब्रिटेन के 6 वें प्रधानमंत्री होंगे. अपनी विक्ट्री स्पीच में बर्नहैम ने सीधे पीएम कीर स्टारमर को चुनौती देते हुए कहा कि यह देश में बदलाव का आखिरी मौका है. लोगों ने मुझसे साफ कहा है कि वे अब दूसरा मौका नहीं देंगे. हमें उनकी आवाज सुननी होगी.
56 वर्षीय एंडी बर्नहैम ब्रिटिश राजनीति में एक बेहद अलग राजनेता माने जाते हैं. वह पहली बार 2001 में संसद पहुंचे थे और टोनी ब्लेयर व गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में संस्कृति और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े पद संभाले. लेकिन 2010 और 2015 में लेबर पार्टी के नेतृत्व (लीडरशिप) की रेस में पिछड़ने के बाद, उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया. उन्होंने साल 2016 में लंदन का एलीट कूटनीतिक गलियारा छोड़ दिया और ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर पद का चुनाव लड़ा.
मैनचेस्टर में रहकर उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक शैली ही बदल दी. महंगे सूट और कंजर्वेटिव टाई को अलविदा कहकर उन्होंने टी-शर्ट और बॉम्बर जैकेट अपना ली. पुराने कोयला खदान वाले उपेक्षित कस्बों और गांवों के हक के लिए खुलकर आवाज उठाने के कारण उन्हें 'उत्तर का राजा' (King Of The North) कहा जाने लगा. उनके दोस्त और लिवरपूल के मेयर स्टीव रोदरम कहते हैं कि वेस्टमिंस्टर छोड़ने के बाद बर्नहैम ने राजनीति को आकार देना शुरू किया, जबकि पहले राजनीति उन्हें आकार दे रही थी.
अवाम के बीच अपनी इसी बेबाक और सोशल मीडिया-फ्रेंडली छवि के कारण बर्नहैम आज ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं. इसके उलट, वर्तमान पीएम कीर स्टारमर एक बेहद सख्त और संभलकर बोलने वाले टेक्नोक्रेट नेता माने जाते हैं, जिनकी ओपिनियन पोल्स में रेटिंग लगातार गिर रही है. बर्नहैम ने स्टारमर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने आर्थिक मॉडल को बिजनेस-फ्रेंडली सोशलिज्म या मैनचेस्टरवाद नाम दिया है. वह परिवहन और पानी जैसे बुनियादी संसाधनों को सरकारी नियंत्रण में लाने और नियोलिबरलिज्म के अंत की वकालत कर रहे हैं.
बता दें कि लेबर पार्टी के भीतर लीडरशिप की आधिकारिक जंग शुरू करने के लिए बर्नहैम को कम से कम 80 लेबर सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. कंजर्वेटिव और रिफॉर्म UK दोनों ही पार्टियां बर्नहैम को एक धुर-लेफ्टविंगर (वामपंथी) नेता के रूप में पेश कर रही हैं, जो टैक्स बढ़ाकर जनता का पैसा बर्बाद करेगा. हाल ही में बर्नहैम को अपने उन बयानों पर सफाई देनी पड़ी है, जिनमें उन्होंने देश पर कर्ज कम करने और ब्रिटेन को दोबारा यूरोपीय संघ (EU) में शामिल करने की बात कही थी.
प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कर दिया है कि वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे. बर्नहैम के समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि स्टारमर स्वेच्छा से सम्मानजनक विदाई ले लें. अगर ऐसा होता है, तो अक्टूबर में लिवरपूल में होने वाली लेबर पार्टी की सालाना बैठक महज एक कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि ब्रिटेन के नए किंग की ताजपोशी का गवाह बनेगी.
इस बीच बता दें कि ब्रिटेन में जारी जबरदस्त सियासी उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद की रेस में एक नया और बेहद चौंकाने वाला नाम सबसे आगे चल रहा है. लेबर पार्टी के भीतर चल रही कूटनीतिक जंग के बीच 45 वर्षीय शबाना महमूद ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी हैं. वर्तमान पीएम कीर स्टारमर की बेहद भरोसेमंद सहयोगी मानी जाने वाली शबाना महमूद पेशे से वकील और बेहद प्रखर वक्ता हैं.
बर्मिंघम में जन्मी शबाना महमूद का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से ताल्लुक रखता है. पार्टी के भीतर उन्हें दक्षिणपंथी विचारों को बेहद सटीक और आक्रामक तरीके से रखने के लिए जाना जाता है. उनके बढ़ते राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2025 में उन्हें गृह मंत्रालय में प्रवेश के साथ ही ब्रिटेन की सीमा सुरक्षा (Border Security) के प्रबंधन का हाई प्रोफाइल चार्ज सौंपा गया था.
शबाना महमूद की परवरिश और शुरुआती स्कूली शिक्षा ब्रिटेन में ही हुई है. पढ़ाई के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है:
1. ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई: उन्होंने साल 2002 में दुनिया के प्रतिष्ठित लिंकन कॉलेज (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी) से कानून (Law) की डिग्री हासिल की.
2. बैरिस्टर की उपाधि: इसके बाद साल 2003 में उन्होंने 'इन्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ' से बार वोकेशनल कोर्स पूरा किया और बैरिस्टर बनीं.
3. 2010 का ऐतिहासिक मोड़: साल 2010 के आम चुनाव में वह पहली बार ब्रिटिश संसद (MP) चुनी गईं. इसी चुनाव में उनके साथ रुशनारा अली और यास्मीन कुरैशी ने भी जीत दर्ज की थी, और ये तीनों ब्रिटेन के इतिहास में पहली महिला मुस्लिम सांसद बनी थीं.
ब्रिटेन के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की यह राह शबाना महमूद के लिए इतनी आसान भी नहीं है. 10 डाउनिंग स्ट्रीट की इस रेस में उनके सामने लेबर पार्टी के कई दिग्गज दिग्गजों की कड़ी चुनौती है:
1. एंजेला रेनर: पूर्व डिप्टी पीएम एंजेला रेनर को पार्टी के वामपंथी धड़े का भारी समर्थन हासिल है और वे इस रेस में शबाना को सबसे कड़ी टक्कर दे रही हैं.
2. वेस स्ट्रीमिंग: वर्तमान स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीमिंग को मीडिया का बेहद चतुर और लोकप्रिय चेहरा माना जाता है, हालांकि पार्टी का वामपंथी धड़ा उनके सख्त खिलाफ है.
3. एंडी बर्नहैम: मेकरफील्ड उपचुनाव में रिफॉर्म UK को धूल चटाकर संसद लौटे 'किंग ऑफ द नॉर्थ' एंडी बर्नहैम भी इस रेस को त्रिकोणीय बना रहे हैं.
4. एड मिलिबैंड: ऊर्जा सचिव और लेबर पार्टी के पूर्व नेता एड मिलिबैंड भी पर्दे के पीछे से अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं.
अब देखना यह है कि लेबर पार्टी के भीतर चल रही इस खींचतान में बाजी किसके हाथ लगती है. क्या शबाना महमूद पहली मुस्लिम महिला पीएम बनकर इतिहास रचेंगी या फिर एंजेला रेनर और एंडी बर्नहैम बाजी मार ले जाएंगे.