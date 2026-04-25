Advertisement
trendingNow13191766
Hindi Newsदुनियाब्रिटेन ने एक सदी बाद सुधारी गलती, प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले 33 हजार भारतीय योद्धाओं को माना शहीद

ब्रिटेन ने एक सदी बाद सुधारी गलती, प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले 33 हजार भारतीय योद्धाओं को माना 'शहीद'

UK World War I honours Indian soldiers: ब्रिटेन ने एक सदी बाद अपनी गलती सुधारी है. उसने प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने 33 हजार भारतीय योद्धाओं को 'शहीद' का दर्जा दिया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

UK World War I honours Indian soldiers News: ब्रिटेन ने 100 साल पुरानी ऐतिहासिक भूल सुधारते हुए उसकी ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले 33 हजार भारतीय योद्धाओं की शहादत को सम्मान दिया है. इन वीर जवानों के नाम इराक के बसरा मेमोरियल में डिजिटल रूप में दर्ज किए गए हैं. इस खबर को भारत के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बताया जा रहा है कि एक सदी बाद ही सही लेकिन दुनिया ने भारत के वीर जवानों की शहादत को याद किया है.

ब्रिटेन ने भारत के हजारों जवानों को विश्वयुद्ध में झोंका था

बताते चलें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था. ब्रिटेन को जब जंग में सैनिकों की कमी पड़ी तो उसने भारत के हजारों जवानों को अपनी फौज में भर्ती करके एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा था. इन जवानों ने कई सालों तक चली जंग में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे. इस खूनी अभियान में भारत के हजारों जवानों की भी शहादत हुई थी. इसके बावजूद ब्रिटेन ने उनकी शहादत को मान्यता दी थी और उन्हें विश्व युद्ध के शहीदों में शामिल नहीं किया. 

अब करीब एक सदी बाद ब्रिटेन ने अपनी यह गलती सुधारी है. उसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए जान गंवाने 33 हजार भारतीय जवानों को शहीदों का दर्जा दिया है. ब्रिटेन की ओर से 'कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन' (CWGC) नाम की संस्था शहीद सैनिकों की याद को सहेजने का काम करती है. यही संस्था दोनों विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का लेखा-जोखा रखती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक सदी बाद 33 हजार शहीद सैनिकों को सम्मान

उसने बसरा मेमोरियल के डिजिटल रिकॉर्ड में 46 हजार शहीदों के नाम जोड़े हैं. इनमें 33 हजार भारतीय सैनिक हैं. उन सैनिकों के नाम, पद और रेजिमेंट की जानकारी के साथ डिजिटल पर शहीद सैनिकों की डिटेल डाली गई है. 

बताते चलें कि ब्रिटेन ने दोनों विश्व युद्धों में शहीद हुए अपने सैनिकों की याद में इराक के बसरा में मेमोरियल बना रखा है. वर्ल्ड वॉर के दौरान इराक भी ब्रिटेन के कब्जे में था और उसने तभी वहां पर स्मारक बनाया था. वहां पर लगे पत्थरों में शहीद सैनिकों की पूरी डिटेल दर्ज है. हालांकि अब इराक स्वतंत्र देश है और वहां पर नए पत्थर जोड़कर नए सैनिकों के नाम जोड़ना भी संभव नहीं है. 

डिजिटली रिकॉर्ड में शामिल किए गए नाम

यही वजह है कि ब्रिटेन में ऐसे शहीद सैनिकों का ब्योरा रखने वाली संस्था CWGC ने 46 हजार शहीद सैनिकों का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए डिजिटल विकल्प चुना है. संस्था का कहना है कि जब तक इराक में परिस्थितियां नए पत्थर लगाने लायक नहीं हो जाती हैं, तब तक डिजिटली सिस्टम चलाया जाएगा. संस्था ने कहा कि इस पहल से देश-दुनिया के करोड़ों लोगों को इन यौद्धाओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी. 

भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने में इतना वक्त क्यों लगा?

इतिहासकारों के मुताबिक, भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज युद्ध में यहां के लोगों को दोयम दर्जे का मानते थे. यही व्यवहार वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए जवानों के साथ करते थे. उन्हें सैनिक के रूप में सेवा करने की अनुमति तो दी जाती थी लेकिन कभी भी अफसर के रूप में मौका नहीं दिया जाता था. उनका यह भेदभाव प्रथम विश्व युद्ध में भी झलका, जब उन्होंने भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के बजाय केवल उनकी संख्या लिख दी है. ऐसा करके जानबूझकर भारतीय सैनिकों के योगदान को अनदेखा किया. हालांकि, अब एक सदी बाद उन्होंने देर से ही सही लेकिन इस गलती को सुधारने की पहल की है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

uk news in hindi

Trending news

'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
weather update
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
DNA
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
jammu kashmir news
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
Arvind Kejriwal
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
DNA
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
ukraine war
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
SURAT
सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
कॉर्पोरेट Job छोड़ ‘Cheese Queen’ बनी मौसम नारंग, PM मोदी ने बांधे तारीफ के पुल
Eleftheria
कॉर्पोरेट Job छोड़ ‘Cheese Queen’ बनी मौसम नारंग, PM मोदी ने बांधे तारीफ के पुल
छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर कर रहे थे साजिश, पुलिस ने दबोचा; 6 आरोपियों पर लगा PSA
Jammu Kashmir
छात्रों के प्रदर्शन में घुसकर कर रहे थे साजिश, पुलिस ने दबोचा; 6 आरोपियों पर लगा PSA
250 फीट खिसका दिया गया किसान का 'ड्रीम होम', अनपढ़ ठेकेदार का कमाल देख दुनिया हैरान
Punjab news
250 फीट खिसका दिया गया किसान का 'ड्रीम होम', अनपढ़ ठेकेदार का कमाल देख दुनिया हैरान