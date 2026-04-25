ब्रिटेन ने एक सदी बाद सुधारी गलती, प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले 33 हजार भारतीय योद्धाओं को माना 'शहीद'

UK World War I honours Indian soldiers News: ब्रिटेन ने 100 साल पुरानी ऐतिहासिक भूल सुधारते हुए उसकी ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले 33 हजार भारतीय योद्धाओं की शहादत को सम्मान दिया है. इन वीर जवानों के नाम इराक के बसरा मेमोरियल में डिजिटल रूप में दर्ज किए गए हैं. इस खबर को भारत के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बताया जा रहा है कि एक सदी बाद ही सही लेकिन दुनिया ने भारत के वीर जवानों की शहादत को याद किया है.

ब्रिटेन ने भारत के हजारों जवानों को विश्वयुद्ध में झोंका था

बताते चलें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था. ब्रिटेन को जब जंग में सैनिकों की कमी पड़ी तो उसने भारत के हजारों जवानों को अपनी फौज में भर्ती करके एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा था. इन जवानों ने कई सालों तक चली जंग में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे. इस खूनी अभियान में भारत के हजारों जवानों की भी शहादत हुई थी. इसके बावजूद ब्रिटेन ने उनकी शहादत को मान्यता दी थी और उन्हें विश्व युद्ध के शहीदों में शामिल नहीं किया.

अब करीब एक सदी बाद ब्रिटेन ने अपनी यह गलती सुधारी है. उसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए जान गंवाने 33 हजार भारतीय जवानों को शहीदों का दर्जा दिया है. ब्रिटेन की ओर से 'कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन' (CWGC) नाम की संस्था शहीद सैनिकों की याद को सहेजने का काम करती है. यही संस्था दोनों विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का लेखा-जोखा रखती है.

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एक सदी बाद 33 हजार शहीद सैनिकों को सम्मान

उसने बसरा मेमोरियल के डिजिटल रिकॉर्ड में 46 हजार शहीदों के नाम जोड़े हैं. इनमें 33 हजार भारतीय सैनिक हैं. उन सैनिकों के नाम, पद और रेजिमेंट की जानकारी के साथ डिजिटल पर शहीद सैनिकों की डिटेल डाली गई है.

बताते चलें कि ब्रिटेन ने दोनों विश्व युद्धों में शहीद हुए अपने सैनिकों की याद में इराक के बसरा में मेमोरियल बना रखा है. वर्ल्ड वॉर के दौरान इराक भी ब्रिटेन के कब्जे में था और उसने तभी वहां पर स्मारक बनाया था. वहां पर लगे पत्थरों में शहीद सैनिकों की पूरी डिटेल दर्ज है. हालांकि अब इराक स्वतंत्र देश है और वहां पर नए पत्थर जोड़कर नए सैनिकों के नाम जोड़ना भी संभव नहीं है.

डिजिटली रिकॉर्ड में शामिल किए गए नाम

यही वजह है कि ब्रिटेन में ऐसे शहीद सैनिकों का ब्योरा रखने वाली संस्था CWGC ने 46 हजार शहीद सैनिकों का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए डिजिटल विकल्प चुना है. संस्था का कहना है कि जब तक इराक में परिस्थितियां नए पत्थर लगाने लायक नहीं हो जाती हैं, तब तक डिजिटली सिस्टम चलाया जाएगा. संस्था ने कहा कि इस पहल से देश-दुनिया के करोड़ों लोगों को इन यौद्धाओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी.

भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने में इतना वक्त क्यों लगा?

इतिहासकारों के मुताबिक, भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज युद्ध में यहां के लोगों को दोयम दर्जे का मानते थे. यही व्यवहार वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए जवानों के साथ करते थे. उन्हें सैनिक के रूप में सेवा करने की अनुमति तो दी जाती थी लेकिन कभी भी अफसर के रूप में मौका नहीं दिया जाता था. उनका यह भेदभाव प्रथम विश्व युद्ध में भी झलका, जब उन्होंने भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के बजाय केवल उनकी संख्या लिख दी है. ऐसा करके जानबूझकर भारतीय सैनिकों के योगदान को अनदेखा किया. हालांकि, अब एक सदी बाद उन्होंने देर से ही सही लेकिन इस गलती को सुधारने की पहल की है.