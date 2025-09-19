ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 का 'डार्क वेब' पर बड़ा दांव, अब कोई भी बन सकता है जासूस!
ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 का 'डार्क वेब' पर बड़ा दांव, अब कोई भी बन सकता है जासूस!

Dark Web Portal: डार्क वेब पोर्टल एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जो लोगों को दुनिया में कहीं भी सुरक्षित तरीके से भेजने या MI6(ब्रिटिश खुफिया एजेंसी)के लिए काम करने की सुविधा देता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:19 AM IST
ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 का 'डार्क वेब' पर बड़ा दांव, अब कोई भी बन सकता है जासूस!

UK Mi6 Spy Agency: ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 अब जासूसों को भर्ती करने और रूस समेत पूरी दुनिया से गुप्त जानकारी पाने के लिए डार्क वेब पर एक नया पोर्टल शुरू कर रही है.  इस स्पाई एजेंसी ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर एक नए और सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म साइलेंट कूरियर को शुरू करने का ऐलान किया. इसका मकसद डार्क वेब की गुमनामी का फायदा उठाना है, डार्क वेब इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा है जिसका इस्तेमाल अपराधी करते हैं. इस नए प्लेटफॉर्म से दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से सुरक्षित रूप से संपर्क कर पाएगा. 

कहां होगा लॉन्च?
MI6 के वर्तमान प्रमुख सर रिचर्ड मूर जो इस महीने के अंत में अपनी जगह ब्लेज मेट्रेवली को सौंपने वाले हैं, शुक्रवार, 19 सितंबर को इंस्तांबुल में ये वेब पोर्टल लॉन्च होगा. इस योजना की घोषणा करते हुए मूर ने कहा, आज हम उन लोगों से निवेदन कर रहे हैं जिनके पास दुनिया में अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या विदेशी जासूसी गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी है वो MI6 से ऑनलाइन संपर्क करें. उन्होंने आगे कहा, 'हमार डिजिटल दरवाजा आपके लिए खुला है'.

कैसे कर सकतें हैं संपर्क?
इस पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करना है इसके निर्देश MI6 के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे. हालांकि, यूजर को VPN का इस्तेमाल करके और ऐसे डिवाइस से इस पोर्टल तक पहुंचने या फिर कॉन्टैक्ट करने की सलाद दी गई है जिनका सीधा संबंध उनसे ना हो.

कब हुई की इसकी स्थापना?
MI6 की स्थापना 1909 में हुई थी लेकिन ब्रिटेन सरकार ने इसे 1990 के दशक तक इसे आधिकारिक तौर पर कोई मान्यता नहीं दी थी. यह जासूसी एजेंसी लंदन में टेम्स नदी के किनारे बनी एक खास इमारत एसआईएस बिल्डिंग से काम करती है. इस एजेंसी में केवर इसका प्रमुख जिसे 'सी' के नाम से जाना जाता है, यहीं ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहचान सार्वजनिक रूप से बताई गई है.

