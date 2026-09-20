/ब्रिटेन में सिख ड्राइवर पर हमला: पहले दाढ़ी खींची, फिर सिर पर किया वार, बस छीनकर दूसरी गाड़ियों को मारी टक्कर

ब्रिटेन में एक सिरफिरे ने चलती बस में जमकर उत्पात मचाया है. यह घटना ब्रिटेन के टेलफोर्ड शहर में आने वाले मेडले के कोर्ट स्ट्रीट इलाके की है. शुक्रवार शाम करीब 6 बजे 'ट्रैवल टेलफोर्ड' की सिंगल डेकर बस के अंदर एक अज्ञात शख्स ने ड्यूटी पर तैनात सिख ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर दिया और बस को हाईजैक कर लिया. इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर को बस के केबिन में घुसकर ड्राइवर पर हमला करते हुए साफ देखा जा सकता है.
हमले के वक्त बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. लोग डर के मारे हमलावर को रुकने के लिए कह रहे थे और बाहर सड़क पर चल रहे लोगों को हटने के लिए चिल्ला रहे थे. वीडियो में घायल ड्राइवर सवारियों से फोन मांगता और पुलिस को बुलाने की मिन्नतें करता दिख रहा है. इसी बीच एक महिला चीखती रही कि वह ड्राइवर को छोड़ दे, वहीं बाकी यात्री भी हमलावर को रोकने की कोशिश में लगे रहे.
प्रत्यक्षदर्शियों और सामने आए वीडियो के अनुसार, हमलावर ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दीं. उसने बस की टिकट मशीन उखाड़कर सीधे ड्राइवर पर दे मारी. फिर सिख ड्राइवर की दाढ़ी नोची और सिर से जोरदार टक्कर (हेडबट) मारी. ड्राइवर जब पूरी तरह बेबस हो गया, तो वह खुद स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया और बस को लेकर भाग निकला.
पुलिस ने बताया कि आरोपी बस को सड़क पर उल्टी दिशा (रॉन्ग साइड) में दौड़ाने लगा और रास्ते में कई गाड़ियों को ठोक दिया. सड़क किनारे खड़े लोग खौफ में आकर चिल्लाने लगे और बस को रोकने के लिए आवाजें लगाने लगे.
खबर मिलते ही मैलिंसगेट थाने से हथियारों से लैस पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने गजब की मुस्तैदी दिखाई, बस को घेरा और 999 पर पहली इमरजेंसी कॉल आने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर 33 साल के आरोपी को धर दबोचा. आरोपी पर लूटपाट और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है और वह फिलहाल हवालात में है.
सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स यह दावा कर रहे हैं कि पकड़ा गया व्यक्ति यमन का नागरिक है, हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
हमले में सिख ड्राइवर को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं. मौके पर पहुंची मेडिकल टीम ने फौरन उनकी मरहम-पट्टी की और फिर उन्हें अस्पताल भेज दिया. राहत की बात यह रही कि पुलिस के मुताबिक, बस में सवार बाकी किसी भी मुसाफिर या राहगीर को कोई चोट नहीं आई है.
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस सुपरिंटेंडेंट एडवर्ड हैंकॉक्स ने कहा, 'पहली कॉल आने के 10 मिनट के अंदर ही हमारे पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. इस कार्रवाई में मैलिंसगेट थाने की हथियारबंद पुलिस टीम भी शामिल थी. यह वारदात क्यों और कैसे हुई, इसका पूरा सच जानने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.'
हैनकॉक्स ने मुश्किल वक्त में ड्राइवर की मदद करने वाले मुसाफिरों और आम लोगों की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'शुक्र है कि बस ड्राइवर को कोई गहरी चोट नहीं आई. मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमले के तुरंत बाद आगे बढ़कर ड्राइवर की मदद की और उनका साथ दिया. यह सचमुच बेहद डरा देने वाला और परेशान करने वाला हादसा था.'
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस घटना पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मारपीट का वीडियो शेयर किया और लिखा कि '18 सितंबर को इंग्लैंड के टेलफोर्ड में एक सिख बस ड्राइवर पर हुए हैरान करने वाले नस्लीय हमले की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं' ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसकी दाढ़ी खींची गई और उसे जबरन बस से बाहर फेंक दिया गया, इसके बाद हमलावर ने उसी बस को गुंडों की तरह लापरवाही से दौड़ाकर कई गाड़ियों में टक्कर मार दी. यह सिर्फ एक ड्राइवर पर हमला नहीं, बल्कि हमारी पगड़ी और धार्मिक पहचान पर हमला है.'
बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा 'किसी भी सभ्य समाज में नस्लवाद या किसी की आस्था और पहचान को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती. यह बेहद चिंताजनक घटना है. ब्रिटिश सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करवाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए.
मेरी भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर जी से पुरजोर अपील है कि वे इस गंभीर मामले को तुरंत ब्रिटेन के अधिकारियों के सामने उठाएं, ब्रिटेन में इसकी पूरी जवाबदेही तय कराई जाए और विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय की सुरक्षा व मान-सम्मान को सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटना दोबारा न हो.