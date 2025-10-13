Advertisement
जल्द रुक सकता है रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध !, डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की

Donald Trump: यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की पिछले कुछ दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं. दोनों देशों के राष्ट्रपति ने फॉन कॉल पर रूस के साथ चल रहे यू्क्रेन युद्ध पर विस्तृत चर्चा की है. वहीं हाल ही में 27 सितंबर को UNSC की बैठक में रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्ध विराम की संभावना जताई थी.

 

Oct 13, 2025, 01:12 PM IST
Russia Ukrain war: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद शांति समझौता अंतिम दौर में है. अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को इजराइल-हमास के बीच शांति बहाल से खुद के लिए बड़ी उम्मीद नजर आ रही है. जिसके लिए जेलेंस्की दो दिनों से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत कर रहे हैं. 

जल्द खत्म होगा युद्ध ?
हाल ही में 27 सितंबर को UNSC की बैठक में रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने युद्ध विराम की संभावना जताई थी.जहां उनकी तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत तैयार बताया था. जिसके बाद जेलेंस्की और ट्रंप की लगातार हो रही बातचीत को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की मजबूत संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है.  

डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुटा यूक्रेन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत को फायदेमंद बताया है. इतना ही नहीं जेलेंस्की की तरफ से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति से यूक्रेन की डिफेंस क्षमता को भी मजबूत करने की बात हुई है. जिसमें ज्यादा दूरी तक निशाना साधने वाले हथियारों की क्षमताओं को बढ़ाना भी शामिल हैं. 

ट्रंप की तारीफ करते नजर आए जेलेंस्की 
दरअसल यूक्रेन और अमेरिका के बीच पॉवर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है. जहां, दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच शनिवार को भी फोन कॉल पर चर्चा हुई थी. जिसमें यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की उम्मीद जताई है. इतना ही नहीं अमेरिका को यूक्रेन ने रूस के द्वारा उनके बिजली संसाधनों पर किए गए हमलों के बारे में बताया है. इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते नजर आए. 

यूक्रेन में लागू है बिजली आपातकाल 

दरअसल अक्टूबर महीने के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही यूक्रेन ने कीव और अन्य नौ इलाकों में बिजली कटौती का आपातकाल लागू कर दिया था. इसकी सबसे बड़ी वजह रूस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों से उनके उर्जा संयत्रों को निशाना बनाया जाना था. जिसको देखते  हुए यूक्रने सरकार को कुछ जगहों पर बिजली कटौती का कड़ा कदम उठाना पड़ा था.

