रूसी हमले के बाद पहली बार साथ बैठे यूक्रेन और US के नेता, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

वारसाः रूस और यूक्रेन की बीच जंग (Russia Ukraine War) चल रही है. दोनों के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1 महीना बीत चुका है. इस दौरान दोनों ही पक्षों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) भी यूक्रेन (Ukraine) से सटे पोलैंड (Poland) पहुंच गए हैं. वहीं, रूस के हमले को लेकर यूक्रेन और अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों ने आमने-सामने बैठक की. युद्ध के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है, जब यूक्रेन (Ukraine) और अमेरिकी (America) प्रतिनिधियों ने आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे से बातचीत की. बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा (Dimitro Kuleba) ने अमेरिका के नेताओं और अधिकारियों के साथ वर्तमान मुद्दों, राजनीतिक और रक्षा दिशाओं में सहयोग पर चर्चा की. इस दौरान अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन III और अमेरिका के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ब्लिंकन के साथ यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव मौजूद रहे.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With Ukrainian Foreign Min Dmytro Kuleba we discuss current issues & cooperation in political &defense directions b/w Ukraine-US with US Secy of Defense Lloyd J Austin III & US Secy of State Blinken: Oleksii Reznikov, Ukrainian Defence Min pic.twitter.com/nYmjuG22zT

