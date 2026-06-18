जेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,' कल रात हमारे लंबी दूरी के हमलों ने एक बार फिर मॉस्को इलाके को निशाना बनाया. इस हफ्ते दूसरी बार मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ. रोस्तोव इलाके और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों में भी ठिकानों को निशाना बनाया गया. यह हमारे शहरों और समुदायों पर रूस के हमलों का पूरी तरह से जायज जवाब है और रूस की वॉर मशीन को चलाने वाले ठिकानों के खिलाफ हमारे सैनिकों की कार्रवाई का एक और अहम नतीजा है. मैं यूक्रेन की रक्षा और सुरक्षा बलों, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, डिफेंस इंटेलिजेंस और हमारी मिसाइल ब्रिगेड का उनके सटीक हमलों और तालमेल के साथ किए गए प्रयासों के लिए आभार जताता हूं.'