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VIDEO: क्रेमलिन से 15 किमी दूर कई धमाके...धुएं में घिरा पुतिन का तेल किला, उड़ गया टैंक का ढक्कन

Ukraine Attack On Russia: यूक्रेन ने रूस में मॉस्को स्थित एक ऑल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है. इस विस्फोट के चलते पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया. हमले का वीडियो यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से शेयर किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 18, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:21 PM IST
VIDEO: क्रेमलिन से 15 किमी दूर कई धमाके...धुएं में घिरा पुतिन का तेल किला, उड़ गया टैंक का ढक्कन

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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