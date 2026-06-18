Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच लगातार जंग छिड़ी है. गुरुवार ( 18 जून 2026) को यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए, जिसका वीडियो कैमरे में कैद किया गया है. फुटेज में मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट और आग दिखाई दे रही है. वीडियो को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओर से शेयर किया गया है.
जेलेंस्की की ओर से शेयर किए गए वीडियो में एक चलती गाड़ी से उस इलाके के ऊपर उठते घने काले धुएं दिखाई दे रहे हैं. वहीं, आसमान में धुएं के बड़े-बड़े गुबार फैलते हुए रिफाइनरी दिखाई दे रही है.
इस वीडियो में एक स्टोरेड टैंक पर हमला होते हुए दिखाई देता है. ये विस्फोट इतना तेज था कि टैंक का ढक्कन हवा में उड़ जाता है और धुएं और मलबे के गुबार चारों ओर फैल जाते हैं. इसके अलावा रिफाइनरी के आसपास भी कई हिस्सों में भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और प्लांट के ऊपर से लगातार काला धुआं उठ रहा है. इस हफ्ते की शुरुआत में मॉस्को स्थित फ्यूल प्लांट को भी निशाना बनाया गया था.
जेलेंस्की ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा,' कल रात हमारे लंबी दूरी के हमलों ने एक बार फिर मॉस्को इलाके को निशाना बनाया. इस हफ्ते दूसरी बार मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ. रोस्तोव इलाके और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले इलाकों में भी ठिकानों को निशाना बनाया गया. यह हमारे शहरों और समुदायों पर रूस के हमलों का पूरी तरह से जायज जवाब है और रूस की वॉर मशीन को चलाने वाले ठिकानों के खिलाफ हमारे सैनिकों की कार्रवाई का एक और अहम नतीजा है. मैं यूक्रेन की रक्षा और सुरक्षा बलों, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, डिफेंस इंटेलिजेंस और हमारी मिसाइल ब्रिगेड का उनके सटीक हमलों और तालमेल के साथ किए गए प्रयासों के लिए आभार जताता हूं.'
Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
जेलेंस्की ने आगे लिखा,' हाल के दिनों में हमारे सभी सहयोगियों ने हमारे मध्यम दूरी के हमलों और लंबी दूरी की कार्रवाई की सटीकता और असर को देखा है. अब युद्ध खत्म होने का समय आ गया है और रूस को कूटनीति के जरिए जरूरी कदम उठाने चाहिए.'
रूसी अधिकारियों के मुताबिक, यह हमला हाल ही के सालों में मॉस्को पर हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक है. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि एयर डिफेंस सिसट्म ने बड़ी संख्या में ड्रोनों को रोका, लेकिन कुछ ड्रोन मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहे. 'AFP' के मुताबिक, रूसी मंत्रालय ने बताया की रातभर देश में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन रोके गए. इनमें से लगभग 200 मॉस्को की ओर जा रहे थे. हमले को देखते हुए मॉस्को के एयरपोर्ट्स पर अस्थायी रूप से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है.