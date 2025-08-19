नहीं पड़ा ट्रंप से मीटिंग का असर, जापोरिज्जिया में यूक्रेन ने उड़ा दी रूसी ट्रेन, टुकड़े-टुकड़े हो गई रेलवे लाइन

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जंग छिड़ी है. इस जंग को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. एक तरफ ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की. इसके बावजूद भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई है. यूक्रेनी सेना ने अब जापोरिज्जिया में ईंधन ले जा रही रूसी ट्रेन को उड़ा दिया और रेलवे लाइन को नष्ट कर दिया है.

न्यूज एज की रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद रेलवे लाइन के केवल अवशेष ही बचे हैं. यह हमला दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र में उरोजायनी और टोकमक के बीच हुआ है. इस हमले के बाद ट्रेन पूरी तरह से पटरी से उतर गई और जलने लगी. यह पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूसी ट्रेन पर हमला किया हो, इससे पहले मई में, यूक्रेनी ड्रोन ने जापोरिज्जिया क्षेत्र के कब्जे वाले इलाके में ईंधन ले जा रही एक रूसी मालगाड़ी को निशाना बनाया था. यह हमला जापोरिज्जिया शहर में रूसी मिसाइल हमलों में तीन लोगों की मौत और 20 के घायल होने के एक दिन बाद हुआ है. हालांकि इस हमले को लेकर यूक्रेन या रूस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में पता नहीं चल पाया है कि ये हमला कैसे किया गया है.

बताया जा रहा है कि यह ट्रेन रूसी सैनिकों की जरूरतों के लिए ईंधन पहुंचा रही थी. इस हमले के बाद के बाद जहां एक तरफ ट्रेन पूरी तरफ से नष्ट हो गई और रेलवे सेवा भी नष्ट हो गई है.

ट्रंप- जेलेंस्की की मुलाकात

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई. इस दौरान युद्ध खत्म करने के कई विषयों पर चर्चा हुई. रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनबास और क्रीमिया को छोड़ दे, और नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ दे. ट्रंप ने भी ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि अगर जेलेंस्की कुछ शर्तें मान लें, तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है. लेकिन जेलेंस्की ने साफ कहा, “हम रूस को उसकी आक्रामकता का इनाम नहीं देंगे.” वो चाहते हैं कि शांति समझौता हो, लेकिन बिना किसी क्षेत्रीय रियायत के.

F&Q

सवाल- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब से चल रहा है?

जवाब- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध साल 2014 से शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है.