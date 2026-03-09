मिडिल ईस्ट जंग में यूक्रेन की एंट्री! जेलेंस्की बोले - ईरानी ड्रोन से निपटने का हमारे पास अनुभव, 11 देश मांग रहे मदद

Ukraine on Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट जंग में चल रही जंग में अब यूक्रेन की एंट्री हो गई है! यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को ईरानी ड्रोन से निपटने का व्यापक अनुभव है. खाड़ी जंग से प्रभावित 11 देश उनके मुल्क से मदद मांग रहे हैं.
Ukrainian Interceptors on Iranian Drones: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 10 दिनों से चल रही घमासान जंग में यूक्रेन अचानक हॉट टॉपिक बन गया है. इसकी वजह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का वह दावा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी ड्रोंस से निपटने के लिए 11 देशों ने उसे उपाय पूछने हैं. जेलेंस्की के मुताबिक, यह अनुरोध भेजने वालों में यूएस और यूरोप के देश भी शामिल हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने अनुभव के आधार पर इस जंग में सभी सहयोगी देशों की मदद करेगा.
जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 4 साल से रूस अपने मित्र ईरान से मिले ड्रोंस के जरिए उस पर हमले कर रहा है. जिन्हें सफलतापूर्वक रोकने की कला यूक्रेन कब का सीख चुका है. इसी तकनीक की वजह से रूसी हमले यूक्रेन का हौसला डिगा पाने में नाकामयाब रहे हैं.
राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'रूस के साथ चल रही जंग में यूक्रेन को जीवन रक्षा से जुड़े इंटरसेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बेहतर तरीके से यूज करने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है. यूक्रेन ने अपने सैन्यकर्मियों को भी ड्रोंस और मिसाइलों से निपटने का बेहतर प्रशिक्षण दिया है. इसलिए अब वह इस तरह का जवाब देने में पहले के मुकाबले अच्छे तरीके से तैयार रहता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हासिल हुए अनुरोधों पर यूक्रेन सकारात्मक रूप से जवाब देने के लिए तैयार है. जिन तरीकों से हमने अपने लोगों की जान बचाई और यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा की. उनके हम अब अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे.'
अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वे सहयोगी देशों को किस तरह की मदद देने जा रहे हैं. इससे पहले जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि यूएस के अनुरोध पर यूक्रेन ने जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और विशेषज्ञों की टीम भेजी है.
सूत्रों के मुताबिक, कुछ हजार डॉलर में आने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन रूसी निर्मित शाहेद जैसे ड्रोनों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते हैं. यही वजह है कि यूक्रेनी रक्षा कंपनियां अब इनका उत्पादन बढ़ाते हुए निर्यात की संभावनाओं पर नजर रख रही हैं. सूत्रों ने बताया कि अमेरिका और कतर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोनों की खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं.