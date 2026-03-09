Advertisement
trendingNow13135308
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट जंग में यूक्रेन की एंट्री! जेलेंस्की बोले - ईरानी ड्रोन से निपटने का हमारे पास अनुभव, 11 देश मांग रहे मदद

मिडिल ईस्ट जंग में यूक्रेन की एंट्री! जेलेंस्की बोले - ईरानी ड्रोन से निपटने का हमारे पास अनुभव, 11 देश मांग रहे मदद

Ukraine on Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट जंग में चल रही जंग में अब यूक्रेन की एंट्री हो गई है! यूक्रेनी राष्ट्रपति  जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को ईरानी ड्रोन से निपटने का व्यापक अनुभव है. खाड़ी जंग से प्रभावित 11 देश उनके मुल्क से मदद मांग रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट जंग में यूक्रेन की एंट्री! जेलेंस्की बोले - ईरानी ड्रोन से निपटने का हमारे पास अनुभव, 11 देश मांग रहे मदद

Ukrainian Interceptors on Iranian Drones: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 10 दिनों से चल रही घमासान जंग में यूक्रेन अचानक हॉट टॉपिक बन गया है. इसकी वजह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का वह दावा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी ड्रोंस से निपटने के लिए 11 देशों ने उसे उपाय पूछने हैं. जेलेंस्की के मुताबिक, यह अनुरोध भेजने वालों में यूएस और यूरोप के देश भी शामिल हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने अनुभव के आधार पर इस जंग में सभी सहयोगी देशों की मदद करेगा.

ईरानी ड्रोन से निपटने का यूक्रेन को अच्छा अनुभव- जेलेंस्की

जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 4 साल से रूस अपने मित्र ईरान से मिले ड्रोंस के जरिए उस पर हमले कर रहा है. जिन्हें सफलतापूर्वक रोकने की कला यूक्रेन कब का सीख चुका है. इसी तकनीक की वजह से रूसी हमले यूक्रेन का हौसला डिगा पाने में नाकामयाब रहे हैं. 

राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'रूस के साथ चल रही जंग में यूक्रेन को जीवन रक्षा से जुड़े इंटरसेप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बेहतर तरीके से यूज करने का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है. यूक्रेन ने अपने सैन्यकर्मियों को भी ड्रोंस और मिसाइलों से निपटने का बेहतर प्रशिक्षण दिया है. इसलिए अब वह इस तरह का जवाब देने में पहले के मुकाबले अच्छे तरीके से तैयार रहता है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

जॉर्डन भेजे गए इंटरसेप्टर ड्रोन और विशेषज्ञ

उन्होंने आगे कहा, 'हासिल हुए अनुरोधों पर यूक्रेन सकारात्मक रूप से जवाब देने के लिए तैयार है. जिन तरीकों से हमने अपने लोगों की जान बचाई और यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा की. उनके हम अब अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे.' 

अपनी पोस्ट में जेलेंस्की ने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वे सहयोगी देशों को किस तरह की मदद देने जा रहे हैं. इससे पहले जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि यूएस के अनुरोध पर यूक्रेन ने जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए इंटरसेप्टर ड्रोन और विशेषज्ञों की टीम भेजी है.

यूक्रेन से इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदेंगे अमेरिका और कतर 

सूत्रों के मुताबिक, कुछ हजार डॉलर में आने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन रूसी निर्मित शाहेद जैसे ड्रोनों के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते हैं. यही वजह है कि यूक्रेनी रक्षा कंपनियां अब इनका उत्पादन बढ़ाते हुए निर्यात की संभावनाओं पर नजर रख रही हैं.  सूत्रों ने बताया कि अमेरिका और कतर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोनों की खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Israel-Iran WarIsrael-Iran Tension

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान