">Russia-Ukraine War: 'नहीं करना कोई समझौता...' रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, चारों तरफ धुआं-धुआं
Advertisement
trendingNow12894604
Hindi Newsदुनिया

Russia-Ukraine War: 'नहीं करना कोई समझौता...' रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, चारों तरफ धुआं-धुआं

Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर 160 ड्रोन व 4 बम दागे, रूस ने नाकाम बताकर जनहानि का दावा किया. जेलेंस्की ने नाटो से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगी है, जबकि रूस ने यूक्रेनी हमलों में भारी जनहानि की बात कही है

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Russia-Ukraine War: 'नहीं करना कोई समझौता...' रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, चारों तरफ धुआं-धुआं

यूक्रेन फिलहाल रूस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है. इसका ताजा सबूत पिछले 24 घंटों में मिला, जब यूक्रेन ने रूस पर चार निर्देशित हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने नष्ट कर दिया. मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा ने 33 ड्रोन रोके.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने देश के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका. बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों ने मॉस्को के समयानुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानवरहित हवाई वाहनों को मार गिराया, जिनमें से 12 ब्रांस्क क्षेत्र में और एक कलुगा क्षेत्र में थे.

ये भी पढ़ें; दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला... टाइटैनिक घटना भी होगी याद, भारत से भी खास कनेक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी विदेश मंत्रालय का बयान

रूसी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में ड्रोन और गोलाबारी से 22 नागरिकों की मौत और 105 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर हमलों का नक्शा साझा करते हुए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने का आरोप लगाया.

कूटनीतिक कोशिशें नाकाम

रूस का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया है. हालांकि, युद्ध विराम को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.

सुरक्षा गारंटी पर जेलेंस्की ने की चर्चा

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने कीव में नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात कर यूक्रेन की सुरक्षा पर चर्चा की. इसके बाद  जेलेंस्की ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि हमें जो परिणाम प्राप्त करना है. कौन से देश जमीनी लड़ाई, कौन हवाई क्षेत्र की रक्षा, और कौन समुद्र से सुरक्षा करेंगे, साथ ही यूक्रेन को समर्थन भी देंगे. उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि इसमें सहयोगी देशों द्वारा यूक्रेनी सेना को वित्तीय सहायता (फंडिंग) देना भी शामिल होना चाहिए.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

russia-ukraine war

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;