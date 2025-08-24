">Russia-Ukraine War: 'नहीं करना कोई समझौता...' रूस पर 24 घंटे में दागे 160 ड्रोन, चारों तरफ धुआं-धुआं

यूक्रेन फिलहाल रूस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है. इसका ताजा सबूत पिछले 24 घंटों में मिला, जब यूक्रेन ने रूस पर चार निर्देशित हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने नष्ट कर दिया. मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा ने 33 ड्रोन रोके.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने देश के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में 33 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका. बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात वायु रक्षा प्रणालियों ने मॉस्को के समयानुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानवरहित हवाई वाहनों को मार गिराया, जिनमें से 12 ब्रांस्क क्षेत्र में और एक कलुगा क्षेत्र में थे.

रूसी विदेश मंत्रालय का बयान

रूसी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले एक हफ्ते में ड्रोन और गोलाबारी से 22 नागरिकों की मौत और 105 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर हमलों का नक्शा साझा करते हुए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने का आरोप लगाया.

कूटनीतिक कोशिशें नाकाम

रूस का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक का सुझाव दिया है. हालांकि, युद्ध विराम को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.

सुरक्षा गारंटी पर जेलेंस्की ने की चर्चा

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने कीव में नाटो महासचिव मार्क रूटे से मुलाकात कर यूक्रेन की सुरक्षा पर चर्चा की. इसके बाद जेलेंस्की ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि हमें जो परिणाम प्राप्त करना है. कौन से देश जमीनी लड़ाई, कौन हवाई क्षेत्र की रक्षा, और कौन समुद्र से सुरक्षा करेंगे, साथ ही यूक्रेन को समर्थन भी देंगे. उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि इसमें सहयोगी देशों द्वारा यूक्रेनी सेना को वित्तीय सहायता (फंडिंग) देना भी शामिल होना चाहिए.