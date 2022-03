द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन में छिपाई गई ईसा मसीह की ये प्रतिमा, जानें क्या है वजह?

कीव: यूक्रेन और रूस के बीच जंग (Ukraine-Russia War) जारी है. रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का प्रयास कर रही है. इस बीच, यूक्रेन के Lviv स्थित अर्मेनियाई कैथेड्रल से ईसा मसीह की प्रतिमा (Sculpture of Jesus Christ) को निकालकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पहली बार है जब इस प्रतिमा को छिपाया गया है.

पूर्वी यूरोपीय मीडिया संगठन NEXTA ने मंगलवार को बताया कि रूसी हमलों के बीच यूक्रेन ने लविवि शहर में स्थित अर्मेनियाई कैथेड्रल से यीशु की प्रतिमा को हटा लिया गया है. अधिकारियों ने इस प्रतिमा को किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दिया है. आखिरी बार ईसा मसीह की इस प्रतिमा को द्वितीय विश्व युद्ध (World War II, 1939-1945) के दौरान चर्च से बाहर निकालकर छिपाया गया था.

The sculpture of Jesus Christ from the #Armenian Cathedral in #Lviv is being moved into hiding.

The last time the statue was removed from the temple was during World War II. pic.twitter.com/5NanIlyJeh

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022