'आजादी' के दिन रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, जेलेंस्की बोले- यूक्रेन जीता नहीं लेकिन हारेगा भी नहीं

Ukraine Independence Day: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से युद्ध चल रहा है. इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें भी चल रही हैं इसके बावजूद भी दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर आग के गोले बरसा रहे हैं. आज 24 अगस्त को यूक्रेन ने अपना 34वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस मौके पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने इरादों को जाहिर करते हुए कहा कि यह वह जगह हैं जहां पर इतिहास हमेशा रचा जाता है. इसके अलावा कहा कि यूक्रेन अभी जीता नहीं है लेकिन वो हारेगा नहीं, वहीं रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने आजादी के अवसर पर ड्रोन हमले किए.

जेलेंस्की ने जाहिर किए इरादे

यूक्रेनी की आजादी के मौके पर बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने उस "बड़ी आपदा" का सामना किया है जो रूस ने इस धरती पर लाई थी. साथ ही साथ कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब यूक्रेन अपने पूरे देश में शांति स्थापित कर लेगा. यूक्रेन के पास पत्थर जैसा धीरज है, एक ऐसी नजर जो डगमगाती नहीं है और आग और समय से जले हुए लेकिन मजबूत हाथ हैं. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन 1279 दिनों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है इसके लिए उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों, स्वयंसेवकों, चिकित्सकों, बचावकर्मियों, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं का आभार जताया.

यूक्रेन है मजबूत

इसके अलावा कहा कि यूक्रेन ज्यादा मजबूत है और खुद का सम्मान करता है. उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन "सद्भावना के संकेतों" का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि हमारे लिए जो जरूरी है उसे लागू करने की उसकी अपनी इच्छाशक्ति है. रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे रूस हर दिन हम पर, हमारे शांतिपूर्ण शहरों, हमारे अस्पतालों, हमारे स्कूलों पर हमला करता है, हमारे नागरिकों, हमारे बच्चों को मारता है, तो उसे जवाब में 'मकड़ी का जाला' मिलता है और यही न्याय है. उन्होंने आगे कहा, "यह यूक्रेन का जवाबी हमला है जब उसकी शांति की अपीलों को नजरअंदाज किया जाता है.

रूस ने लगाया यूक्रेन पर आरोप

एक तरफ आजादी के मौके पर जेलेंस्की ने अपने इरादों को जाहिर कर दिया हैं वहीं दूसरी तरफ रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन अपने आजादी के मौके पर रूस पर रातभर हमले किए और इन हमलों में कई बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों की वजह से परमाणु संयंत्र में आग लग गई थी और इसे तुरंत बुझा दिया गया, हालांकि इन हमलों से कोई भी हताहत नहीं हुआ. ये हमले ड्रोन के जरिए किए गए थे. हालांकि इन हमलों को लेकर रूस ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की.

F&Q

सवाल- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब से चल रहा है?

जवाब- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है.