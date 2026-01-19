Advertisement
trendingNow13079504
Hindi Newsदुनियायूक्रेन को अंधेरे में झोंकने की तैयारी? जेलेंस्की बोले- पुतिन डिप्लोमेसी नहीं, बमबारी चाहते हैं

यूक्रेन को अंधेरे में झोंकने की तैयारी? जेलेंस्की बोले- पुतिन डिप्लोमेसी नहीं, बमबारी चाहते हैं

Russia Ukraine War: रूस यूक्रेन जंग में अब एक और नया मोड़ आया है. कहा जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के पॉवर प्लांट्स को निशाना बना रहा है. ऐसे में यूक्रेन के अंधेरे में डूबने का खतरा पैदा हो गया है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन को अंधेरे में झोंकने की तैयारी? जेलेंस्की बोले- पुतिन डिप्लोमेसी नहीं, बमबारी चाहते हैं

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का अंत नहीं हो रहा है. हालांकि, युद्ध पूरी तरह से रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यह अब तक बेनतीजा रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि अगर रूस सच में युद्ध खत्म करना चाहता है, तो उसे कूटनीति पर ध्यान देना होगा, मिसाइल हमलों, ब्लैकआउट या यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों पर नहीं.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने हमलों की तैयारी के लिए जिन जगहों का पता लगाया था, उनके बारे में जानकारी है. सब कुछ साफ दिखाता है कि रूस के लिए कूटनीति कोई प्राथमिकता नहीं है. देश के नाम एक संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा,'रूस का मुख्य टारगेट हमेशा हमारा ऊर्जा सेक्टर होता है. लगभग 58000 लोग पावर ग्रिड और जेनरेशन फ्लांट पर और अकेले हीटिंग नेटवर्क पर रिपेयर क्रू में चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. उक्रजालिज्नित्सिया और दूसरी सरकारी कंपनियों के रिसोर्स शामिल किए गए हैं. कीव के लिए, जहां हालात बहुत मुश्किल हैं, पूरे देश से 50 और क्रू शामिल किए गए हैं.'

लगातार हो रही बमबारी

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा,'अभी भी ऐसे घर हैं जिनमें हीटिंग नहीं है और उनके लिए जरूरी सामान और क्रू को हर घर में हाथ से भेजा जा रहा है. कीव इलाके में भी यह मुश्किल है, खासकर इलाके के उत्तरी हिस्से में और बोरीस्पिल जिले में भी. बॉर्डर और फ्रंट-लाइन इलाकों में भी, जहां नेटवर्क और सुविधाओं की मरम्मत लगभग लगातार गोलाबारी और हमलों से मुश्किल हो जाती है. ये खार्किव, चेर्निहाइव, सुमी, नीपर और जापोरिजिया इलाके हैं, इन इलाकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है. पोल्टावा और ओडेसा में ऊर्जा की स्थिति को स्थिर करने के लिए बहुत काम हुआ.'

कई राउंड की बातचीत हो चुकी है

जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट दी. यूक्रेनी डेलिगेशन की तरफ से यहां के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के प्रमुख रुस्तम उमेरोव शामिल थे. उन्होंने कहा,'पहले ही कई राउंड की बातचीत हो चुकी है. वे उन डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे हैं जो जंग खत्म करने के लिए जरूरी हैं. यह जरूरी है कि यूक्रेनी टीम अमेरिकी पक्ष को यूक्रेन में क्या हो रहा है और हमारे एनर्जी सिस्टम पर लगातार रूसी हमलों के बारे में पूरी जानकारी दे.'

इस बीच उमेरोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दो दिनों के दौरान यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में काम किया. इसमें राष्ट्रपति दफ्तर के चीफ किरिलो बुडानोव और सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन डेविड अराखामिया शामिल थे. उमरोव ने कहा,'अमेरिका की तरफ से कंसल्टेशन में पीस मिशन के खास दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल और व्हाइट हाउस के स्टाफ सदस्य जोश ग्रुएनबाम शामिल थे. हमने यूक्रेन के लिए आर्थिक विकास और प्रॉस्पेरिटी प्लान के साथ-साथ सिक्योरिटी गारंटी पर भी खास बातचीत की, जिसमें उन्हें लागू करने और लागू करने के प्रैक्टिकल तरीकों पर फोकस किया गया.'

उन्होंने आगे कहा,'हमने अपने अमेरिकी साझेदारों को रूस द्वारा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल के हमलों के बारे में बताया. हम दावोस में कंसल्टेशन के अगले स्टेज के दौरान टीम लेवल पर काम जारी रखने पर सहमत हुए.'

(इनपुट- आईएएनएस)

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

RussiaUkraine

Trending news

गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
Noida News
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
BJP
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?