एक तीर से दो शिकार! ईरान के ड्रोन तबाह कर यूक्रेन ने पुतिन के देश को दे दिया सबसे बड़ा दर्द
दुनिया

एक तीर से दो शिकार! ईरान के ड्रोन तबाह कर यूक्रेन ने पुतिन के देश को दे दिया सबसे बड़ा दर्द

यूक्रेन ने रूस के साथ जंग में मुकाबला करने के लिए ईरान के शहीद कामिकाजे ड्रोन को तोड़ निकाला है, हालांकि यह ड्रोन पूरी तरह उसकी जरूरतों पर खरा नहीं उतरता लेकिन काफी हद तक रूस के ईरानी ड्रोंस को जवाब देने में सक्षम है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:29 PM IST
एक तीर से दो शिकार! ईरान के ड्रोन तबाह कर यूक्रेन ने पुतिन के देश को दे दिया सबसे बड़ा दर्द

Russia Ukraine War: यूक्रेनी कंपनी वाइल्ड हार्नेट ने दावा किया है कि उसने ईरान के शहीद कामिकाजे ड्रोन को तोड़ निकाल लिया है. कंपनी ने कहा कि उसने नया STING इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार कर लिया है जो ईरानी ड्रोन को रोकने की ताकत रखता है. कंपनी ने अपने आधिकारक X हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टार्गेट रखा है कि हर दिन 1 हजार इंटरसेप्टर ड्रोन तैयार किए जाएंगे. 

STING इंटरसेप्टर ड्रोन की रफ्तार

कंपनी की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दिखाया है कि यह ड्रोन 195 मील प्रति घंटा (लगभग बुलेट ट्रेन की रफ्तार) की स्पीड पकड़ सकता है. जब 2024 की STING के अस्तित्व के बारे में पहली बार रिपोर्ट्स सामने आई, तो ड्रोन रफ्तार 100 मील प्रति घंटे के करीब उड़ान भरने की थी. हालांकि जब कंपनी की तरफ से जारी नए वीडियो के बाद बताया गया कि अब इसकी रफ्तार लगभग दोगुनी दर्ज की गई है.

बेहद सस्ता है यूक्रेन का STING इंटरसेप्टर ड्रोन

रूस अक्सर यूक्रेन पर हमले करने के लिए ईरान के शहीदी ड्रोन का इस्तेमाल करता है. ईरानी ड्रोन ज्यादा ऊंचाई और तेज रफ्तार से उड़ने में सक्षम हैं, इसलिए इन ड्रोंस को मशीन गन से गिराना बेहद मुश्किल टास्क बना हुआ था. ऐसे में अब यूक्रेनी कंपनी के नए ड्रोन ने उसके काम को आसान बना दिया. इससे एक बड़ा फायदा यह भी है कि शहीदी ड्रोन की कीमत 20 हजार से लेकर 9 लाख डॉलर तक है, जबकि यूक्रेनी ड्रोन की कीमत सिर्फ 2500 डॉलर है. इससे यूद्ध की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सकता है. 

रूस ने जुलाई में यूक्रेन पर छोड़े 6000 शहीद ड्रोन

यूक्रेनी कंपनी का कहना है कि यूक्रेनी पायलटों ने पहले ही STING का इस्तेमाल करते हुए लगभग 100 रूसी ड्रोनों को तबाह कर दिया है. रूस की तरफ से यूक्रेन पर छोड़े जा रहे ड्रोन की कुल मात्रा के मुकाबले अभी भी एक छोटा सा योगदान है, क्योंकि रूस ने अकेले जुलाई में 6000 से ज्यादा शाहेद और डिकॉय लॉन्च किए. हालांकि यूक्रेन को उम्मीद है कि उसके इंटरसेप्टर ड्रोन जल्द ही उसकी हवाई सुरक्षा में आई कमी को पूरा कर देंगे.

रूस के कितने ड्रोन रोक पा रहा है यूक्रेन?

भारी मात्रा यूक्रेन पर छोड़े जा रहे ड्रोन में से यूक्रेनी फौज सिर्फ 86 से 89 फीसद तक ही शाहीद ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो पाई है. जिससे समझ आता है कि अभी-भी कई सौ ड्रोन अपने तय टार्गेट पर हमला करने में कामयाब हो पाए हैं. ऐसे में यूक्रेन को STING से बहुत सी उम्मीदे हैं. 

FAQ – Russia-Ukraine War

रूस और यूक्रेन की जंग कब शुरू हुई थी?

वैसे दोनों देशों के बीच फरवरी 2014 में युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस ने एक बार फिर हमला करते हुए जंग को बड़े स्तर पर पहुंचा दिया।

रूस और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं?

2014 से जारी इस जंग की शुरुआत कब्जे को लेकर हुई थी। कहा जाता है कि पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और रूसी सहयोगियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था।

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...

iranUkraine

;