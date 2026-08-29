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'रूस की डीजल रिफाइनरियों पर हमले न करे यूक्रेन', डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की को नसीहत; आखिर 'दुश्मन' के लिए क्यों करनी पड़ी अपील

Donald Trump on Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अपील की है कि वे रूसी रिफाइनरियों पर हमले न करें. ऐसा करने से दुनिया में डीजल का संकट पैदा हो रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 14, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:24 AM IST
'रूस की डीजल रिफाइनरियों पर हमले न करे यूक्रेन', डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की को नसीहत; आखिर 'दुश्मन' के लिए क्यों करनी पड़ी अपील

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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