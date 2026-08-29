'रूस की डीजल रिफाइनरियों पर हमले न करे यूक्रेन', डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की को नसीहत; आखिर 'दुश्मन' के लिए क्यों करनी पड़ी अपील

Donald Trump appeal to Ukraine Regarding Russian Diesel Refineries: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देश यूक्रेन पर रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने को कहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से दुनिया में डीजल की कमी पनप रही है. जिसका खामियाजा अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को डीजल रिफाइनरियों को छोड़कर दूसरे लक्ष्यों को निशाना बनाने पर विचार करना चाहिए.
वीकेंड बिताने के लिए आयरलैंड पहुंचे ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, 'यूक्रेनी राष्ट्रपति से हाल में बात हुई. मैंने उनसे कहा कि मिस्टर ज़ेलस्की आपको एक काम करना होगा. आपको रूस में डीजल ईंधन को निशाना बनाना बंद करना होगा. आप दूसरे टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं लेकिन डीजल ईंधन को नहीं. ऐसा करने से दुनिया में डीजल की किल्लत पैदा हो रही है.'
ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई है, जब रूस और यूक्रेन एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहे हैं. यूक्रेनी अधिकारियों ने ओडेसा बंदरगाह पर रूसी ड्रोन हमलों और पोलैंड के साथ सीमा चौकी के पास आग लगने की सूचना दी. वहीं रूस के तातारस्तान में दो लोग मारे गए.
अधिकारियों का कहना है कि सर्दियों से पहले रूस के हमले यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बना रहे हैं. इसका मकसद नागरिकों का मनोबल गिराना है.
वहीं पलटवार करते हुए यूक्रेनी ड्रोनों ने तातारस्तान के निजनेकाम्स्क शहर पर हमला किया. वहां पर तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल, रबर और पॉलीमर प्लांटों का समूह है. उसमें डीजल को साफ करने वाली रिफाइनरियां भी शामिल हैं.
यूक्रेन ने लॉन्ग-रेन्ज मिसाइलों से हमले करके रूस के तेल और गैस उद्योग को निशाना बनाया गया है. उसका आरोप है कि रूस इन संसाधनों को दुनिया में बेचकर जो पैसा कमाता है, उससे मिली ताकत के बल पर वह यूक्रेन पर हमले कर रहा है.
उसके इन ताबड़तोड़ हमलों ने रूस को सकते में डाल दिया है. यही वजह है कि एक प्रमुख तेल और गैस निर्यातक देश होने के बावजूद, रूस को ईंधन की राशनिंग करनी पड़ रही है. यूक्रेनी हमलों ने रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स को भी निशाना बनाया, जिससे युद्ध आम जनता के और अधिक करीब आ गया है.
यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने रविवार को रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र के स्लाव्यान्स्क-ऑन-कुबान में एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया. इस हमले से भीषण आग भड़क उठी, जिससे डीजल रिफाइनिंग का काम ठप हो गया.