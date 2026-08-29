'रूस की डीजल रिफाइनरियों पर हमले न करे यूक्रेन', डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की को नसीहत; आखिर 'दुश्मन' के लिए क्यों करनी पड़ी अपील

Donald Trump appeal to Ukraine Regarding Russian Diesel Refineries: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देश यूक्रेन पर रूसी रिफाइनरियों पर हमला न करने को कहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से दुनिया में डीजल की कमी पनप रही है. जिसका खामियाजा अमेरिका समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को डीजल रिफाइनरियों को छोड़कर दूसरे लक्ष्यों को निशाना बनाने पर विचार करना चाहिए.