100 बिलियन डॉलर की डील, 50 अरब के ड्रोन... ट्रंप के साथ बैठक में ये बड़े ऑफर लेकर पहुंचे जेलेंस्की?
दुनिया

100 बिलियन डॉलर की डील, 50 अरब के ड्रोन... ट्रंप के साथ बैठक में ये बड़े ऑफर लेकर पहुंचे जेलेंस्की?

Russia-Ukraine war: सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपकि डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपकि वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच बैठक हुई. इस दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने एक डील ऑफर की. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 02:32 PM IST
100 बिलियन डॉलर की डील, 50 अरब के ड्रोन... ट्रंप के साथ बैठक में ये बड़े ऑफर लेकर पहुंचे जेलेंस्की?

America-Ukraine Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेता पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक बैठक की तैयारी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरोपीय सिक्योरिटी गारंटी का भी समर्थन करेगा, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन पर दोबारा आक्रमण होने से रोकना है. सोमवार 17 अगस्त 2025 को ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोप के 7 नेताओं के बीच बैठक हुई थी. बैठक के बाद सभी ने युद्ध जल्दी खत्म होने की उम्मीद लगाई है, 

जेलेंस्की ने रखी शर्त 
'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ट्रंप के सामने सुरक्षा गारंटी और शांति वार्ता को लेकर  एक बड़ी डील रखी है. रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने ट्रंप से 100 अरब डॉलर वाले अमेरिकी हथियारों के पैकेज को मंजूर करने की डिमांड रखी है. इसके खरीद की फंडिंग यूरोप की ओर से की जाएगी. यूक्रेन की ओर से यह प्रस्ताव रूस के साथ शांति समझौते के बाद लंबे समय तक अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी के प्रयासों का एक हिस्सा है. 

ये भी पढे़ं- पुतिन के इस फैसले से जेलेंस्की की मौज, NATO की इस शर्त पर राजी हुआ रूस

ट्रंप का जेलेंस्की को आश्वासन 
रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट ड्रोन प्रोडक्शन के लिए 50 अरब डॉलर की एक डील का ऑफर रखा है. इस प्रस्ताव को व्हाइट हाउस के सामने पेश करने से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ शेयर किया. वहीं ट्रंप ने बैठक में यूक्रेन को आश्वासन दिया गया कि शांति समझौते के तहत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिका की अहम भूमिका होगी.  

ये भी पढ़ें- नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे 

बैठक करेंगे तीनों नेता 
ट्रंप ने कहा कि वह जल्द पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक करवाएंगे. साथ ही उन्होंने सोमवार 18 अगस्त 2025 को यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और फिनलैंड के नेताओं समेत यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और NATO प्रमुख के साथ बातचीत के दौरान पुतिन से भी फोन पर वार्ता की. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा,'मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निश्चित जगह पर बैठक की तैयारियां शुरू कीं.'  उन्होंने कहा,' उस बैठक के बाद हम तीनों बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे.' 

FAQ  

अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के तहत क्या होगा?
सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूरोपीय देशों और अमेरिका की भूमिका होगी. 

यूक्रेन की मांग क्या है? 
यूक्रेन ने 100 अरब डॉलर वाले अमेरिकी हथियारों के पैकेज को मंजूर करने की मांग की है, जिसकी फंडिंग यूरोप की ओर से की जाएगी. इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिकी कंपनियों के साथ जॉइंट ड्रोन प्रोडक्शन के लिए 50 अरब डॉलर की एक डील का ऑफर रखा है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

