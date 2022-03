रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी ने इस लग्जरी कार को ऐसे बदला, फीचर्स देख नहीं होगा यकीन

नई दिल्ली: रूसी हमले के कारण यूक्रेन में तबाही मची हुई है. हर दिन यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती लेकर आता है. ऐसे में यूक्रेन के नागरिकों (Ukrainians) का अपने देश की रक्षा करने का जोश वाकई में काबिले-तारीफ है.

यूक्रेनियन्स ने रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज (BMW 6 Series) में कुछ मोडिफिकेशन्स किए हैं. बता दें कि इसे मोडिफाई करने के बाद इसमें एक मशीन गन लगा दी है. एक लग्जरी कार (Luxury Car Customized) में एक मशीन गन लगाना यूक्रेन के पास खुद का बचाव करने के लिए हथियारों और मशीनों की कमी को दर्शाता है.

ये भी पढें: एयरपोर्ट पर IPS अधिकारी को रोका, बैग से क्या निकला जानकर हंस-हंस कर हो जाएंगे लोटपोट

यूक्रेन के मायकोलाइव शहर में लोकल्स ने रूसी सेना (Russian Army) के खिलाफ जारी युद्ध के चलते खुद की मदद करने के लिए बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज (BMW 6 Series) को इस तरह मोडिफाई किया जिससे उसमें ट्रंक-माउंटेड मशीन गन लगाई जा सके.

ये भी पढें: नहीं जानते होंगे 'द कश्मीर फाइल्स' के ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, जरूर पढ़ें

यूक्रेन वेपंस ट्रैकर (Ukraine Weapons Tracker) ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी. ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक V8 इंजन हो सकता है. यूक्रेन ने खुद के बचाव के लिए इस लग्जरी कार को युद्ध (War) में इस्तेमाल होने वाली कार में कंवर्ट करने का फैसला किया.

#Ukraine: A open top BMW 6 series with a NSV 12,7x108 heavy machine gun mounted - is not something you see everyday. pic.twitter.com/wWGrg5ddEU

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 14, 2022