तो क्या अब खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप से 1 घंटे की बात; जानें क्या हुआ चर्चा

Ukraine Russia War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की. यह चर्चा ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता के बाद हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध में सीजफायर पर बात की गई थी. ट्रंप ने बताया कि बातचीत एक घंटे चली और इसमें युद्धविराम की संभावनाओं पर चर्चा हुई. पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने पर सहमति जताई, लेकिन पूर्ण युद्धविराम के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता रोकने की शर्त रखी.

US President Donald Trump posts, "Just completed a very good telephone call with President Zelenskyy of Ukraine. It lasted approximately one hour. Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin in order to align both Russia and Ukraine in terms… pic.twitter.com/VtDbNNkHim

