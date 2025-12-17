OMG: यूक्रेन ने एक झटके में पुतिन का कर दिया 3400 करोड़ का नुकसान? दुनिया में पहली बार पानी के अंदर से रूस के 'अजेय' समरीन को नेस्तनाबूद

Ukraine underwater drones strikeRussian submarine: यूक्रेन ने रूस को एक और बड़ा झटका दिया है. यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SBU) ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क पोर्ट में डॉक की हुई रूस की खतरनाक 'ब्लैक होल' सबमरीन पर पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन से हमला किया यह दुनिया का पहला ऐसा हमला है, जिसमें सबमरीन को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं रही. सबमरीन की कीमत करीब 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3400 करोड़ रुपये) बताई जा रही है, और प्रतिबंधों की वजह से नई बनाने में 500 मिलियन डॉलर तक लग सकते हैं. यानी अगर अब इस समरीन को बनाया जाए तो इसकी लागत करीब 4200 करोड़ रुपए की होगी.

समरीन को कहा जाता है 'ब्लैक होल'

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, SBU के बयान के अनुसार, यह ऑपरेशन यूक्रेन की नौसेना और SBU की मिलिट्री काउंटरइंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई थी. सबमरीन प्रोजेक्ट 636.3 'वर्षव्यांका' क्लास की थी, जिसे नाटो 'किलो-क्लास' कहता है. इसे 'ब्लैक होल' भी कहा जाता है क्योंकि इसका हल ध्वनि को अवशोषित करता है और सोनार से बच निकलती है. यह सबमरीन कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है, जिनका इस्तेमाल रूस पूरे युद्ध में यूक्रेन पर हमलों के लिए करता रहा है.

हमले का वीडियो भी जारी

SBU ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें पोर्ट पर जोरदार धमाका दिख रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना से पता चलता है कि घाट के कोने पर नुकसान हुआ है, जो संकेत देता है कि ड्रोन सबमरीन के पिछले हिस्से से कुछ दर्जन मीटर दूर फटे. हालांकि प्रोपेलर को नुकसान का पता नहीं चल सका, लेकिन हमले के बाद सबमरीन को हटाया नहीं गया है. रूसी टीवी ने सबमरीन का वीडियो दिखाया, जिसमें दावा किया गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में पिछला हिस्सा नहीं दिखाया गया.

Fresh Water Ukraine released video of an underwater drone strike that destroyed a Russian Kilo-class submarine in the Black Sea—reportedly the first time a drone has sunk a submarine. pic.twitter.com/rsG39wrvFo — WETWATER (Shimenet Pumping Station) (@wateralwayswet) December 16, 2025

रूस ने कहा कोई नुकसान नहीं

रूस ने हमले को स्वीकार किया लेकिन कहा कि यह असफल रहा और किसी जहाज या सबमरीन को नुकसान नहीं पहुंचा. ब्लैक सी फ्लीट के प्रेस सर्विस हेड एलेक्सी रूलेव ने सरकारी मीडिया में कहा, "दुश्मन की पानी के नीचे बिना पायलट वाहन से तोड़फोड़ की कोशिश नाकाम रही." उन्होंने यूक्रेनी दावों को झूठा बताया.

पोर्ट पर सुरक्षा: सैटेलाइट इमेज में पोर्ट के प्रवेश द्वार पर तीन बड़े बार्ज ब्लॉक करते दिखे, जो बताते हैं कि यूक्रेन ने सतह के ड्रोन की बजाय पानी के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल क्यों किया. यूक्रेन की नौसेना के प्रवक्ता दमित्रो प्लेटेंचुक ने कहा कि यह युद्ध में तबाह हुई दूसरी रूसी सबमरीन है. इससे पहले पिछले साल 'रोस्तोव-ऑन-डॉन' को निशाना बनाया गया था. यूक्रेन की सफलताओं ने रूस को ब्लैक सी फ्लीट को पोर्ट में छिपाने पर मजबूर कर दिया है.

शांति वार्ता के बीच हुआ ये हमला

यह हमला बर्लिन में यूक्रेन-अमेरिका वार्ता के ठीक बाद हुआ, जहां शांति समझौते पर चर्चा हुई. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कोई भी फ्रंटलाइन फैसला लेने से पहले सहयोगियों से मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि पहली बार सीजफायर संभव लग रहा है. यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के लिए मल्टीनेशनल फोर्स और अमेरिका समर्थित सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव रखा.ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी दूतों से मीटिंग की तारीफ की, लेकिन पुराने प्रस्तावों में कुछ बातें नुकसानदेह बताईं. यूरोपीय नेता यूक्रेन की सेना मजबूत करने, आकाश और समुद्र सुरक्षित करने का वादा कर रहे हैं.