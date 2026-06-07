/फिर लौटेगा 1986 जैसा महाविनाश? चर्नोबिल में रूसी हमले से मंडराया मौत का संकट! घबराए यूक्रेन ने मांगी मदद

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन जंग के बीच कीव स्थित दुनिया की सबसे सेंसिटिव जगह माने जाने वाले चेर्नोबिल को एक बार फिर निशाना बनाया गया है. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, रविवार ( 7 जून 2026) को एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल के प्रतिबंधित क्षेत्र में न्यूक्लियर फ्यूल के लिए बनाए गए स्टोरेज साइट पर हमला किया. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस हमले से न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डालने का काम किया. हालांकि, अधिकारियों का ये भी कहना है कि साइट पर हमले और डैमेज होने के बावजूद रेडिएशन लेवल सामान्य स्तर तक ही है.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के जनरल स्टाफ और स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी ने बताया कि एक ड्रोन ने सेंट्रलाइज्ड स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में एक इमारत पर हमला किया, जो साल 1986 में दुनिया की सबसे भीषण न्यूक्लियर डिजास्टर वाली जगह पर बंद पड़े चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित है.
At 02:10 on 7 June 2026, a direct strike by an enemy attack UAV was recorded on the Container Reception Building of the Centralized Spent Nuclear Fuel Storage Facility operated by JSC “NNEGC Energoatom” near the settlement of Buriakivka, Kyiv Region. https://t.co/PgNX2SSOKx pic.twitter.com/otTqpfu84O
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 7, 2026
एजेंसी ने बताया कि इस स्ट्राइक से फैसिलिटी में स्थित कंटेनर रिसीविंग बिल्डिंग आंशिक रूप से नष्ट हो गई. हालांकि, उस समय बिल्डिंग में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर नहीं किया गया था. हमले के बाद उसमें आग लग गई थी, जिसे बाद में बुझा दिया गया.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए अपने 'X' हैंडल पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा,' आज रूस ने एक बार फिर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के विशेष क्षेत्र पर हमला किया. सेंट्रलाइज्ड स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी की एक बिल्डिंग पर शाहेद से हमला हुआ. यह एक बेहद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जिस पर रूस ने बेहद क्रूर हमला किया. यूक्रेन का विदेश मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और हमारी सभी सेवाएं यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि हमारे सभी सहयोगी इस घटना से अवगत हों.'
Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026
जेलेंस्की ने रूस पर इस हमले को जानबूझकर अंजाम देने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि इसमें रेडिएशन लेवल नॉर्मल से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस हरकत के जरिए रूस ने अपना दुस्साहस जरूर बढ़ाया है, जो पहले ही चरम पर पहुंचा था. जेलेंस्की ने आगे लिखा कि हमले के बाद यूक्रेनी आपातकालीन कर्मियों ने इस फैसिलिटी में लगी आग को बुझाया. उन्होंने रूस के खिलाफ इस हमले को लेकर सख्त कदम उठाने की भी मांग की.
जेलेंस्की ने यूक्रेन पर रूसी हमलों की जानकारी देते हुए अपने पोस्ट में आगे लिखा,' कल रात हमारे 13 इलाको में सिविक फैसिलिटी पर भी रूसी हमले हुए. कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 88 मिसाइलें, 3,250 से ज्यादा ड्रोन हमले और लगभग 1,800 एरियल बम गिराए. रूस पर दबाव बढ़ाना बेहद जरूरी है. सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद.'
इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर एजेंसी ने बताया कि हमले वाली जगह पर रेडिएशन का लेवल निर्धारित सुरक्षा सीमाओं के अंदर ही है. वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि इस घटना ने रूस के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमले करने के पैटर्न को उजागर किया है. उन्होंने अपने 'X' पोस्ट में कहा,' यह पहली बार नहीं है, जब रूसी सेनाएं यूक्रेनी न्यूक्लियर साइट को खतरे में डाल रही हैं. रूस की न्यूक्लियर ब्लैकमेल और परमाणु सुरक्षा के लिए खतरे सुनियोजित, जानबूझकर और अस्वीकार्य हैं.' बता दें कि बीते साल फरवरी 2025 में भी एक रूसी ड्रोन ने साल 1986 की चेर्नोबिल डिजास्टर में नष्ट हुए रिएक्टर को ढकने वाले प्रोटेक्टिव कोटिंग को डैमेज कर दिया था. रूस ने उस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया था.