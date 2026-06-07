/फिर लौटेगा 1986 जैसा महाविनाश? चर्नोबिल में रूसी हमले से मंडराया मौत का संकट! घबराए यूक्रेन ने मांगी मदद

इंटरनेशनल न्यूक्लियर पावर एजेंसी ने बताया कि हमले वाली जगह पर रेडिएशन का लेवल निर्धारित सुरक्षा सीमाओं के अंदर ही है. वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि इस घटना ने रूस के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमले करने के पैटर्न को उजागर किया है. उन्होंने अपने 'X' पोस्ट में कहा,' यह पहली बार नहीं है, जब रूसी सेनाएं यूक्रेनी न्यूक्लियर साइट को खतरे में डाल रही हैं. रूस की न्यूक्लियर ब्लैकमेल और परमाणु सुरक्षा के लिए खतरे सुनियोजित, जानबूझकर और अस्वीकार्य हैं.' बता दें कि बीते साल फरवरी 2025 में भी एक रूसी ड्रोन ने साल 1986 की चेर्नोबिल डिजास्टर में नष्ट हुए रिएक्टर को ढकने वाले प्रोटेक्टिव कोटिंग को डैमेज कर दिया था. रूस ने उस हमले की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया था.