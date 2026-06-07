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फिर लौटेगा 1986 जैसा महाविनाश? चर्नोबिल में रूसी हमले से मंडराया मौत का संकट! घबराए यूक्रेन ने मांगी मदद

Chernobyl Fuel Facility Hit In Ukraine: रूस-यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर दुनिया की सबसे संवेदनशील जगह खतरे में है. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने चेर्नोबिल के प्रतिबंधित क्षेत्र पर न्यूक्लियर फ्यूल के लिए बनाए गए स्टोरेज साइट पर हमला किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 07, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:34 PM IST
फिर लौटेगा 1986 जैसा महाविनाश? चर्नोबिल में रूसी हमले से मंडराया मौत का संकट! घबराए यूक्रेन ने मांगी मदद

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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