क्या चाहते हैं जेलेंस्की? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग से पहले ताबड़तोड़ हमले, रूसी जहाज-तेल रिफाइनरी को उड़ाया

Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली हाईप्रोफाइल मीटिंग से पहले यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए हैं. जबकि दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग यूक्रेन के साथ युद्ध की समाप्ति को लेकर है, बावजूद इसके यूक्रेन की तरफ हमले तेज होग गए हैं. ताजा हमले में यूक्रेन ने रूस के अस्त्राखान इलाके में ओल्या बंदरगाह को निशाना बनाया है. यूक्रेनी सेना ईरान से आपूर्ति किए गए शाहिद ड्रोन के पुर्जे और गोला-बारूद ले जा रहे एक जहाज पर हमला किया है. यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने शुक्रवार (15 अगस्त) को एक बयान में इसकी पुष्टि की.

इसके अलावा, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के समारा ओब्लास्ट में सिजरान तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया. यह हमला अलास्का में अमेरिका और रूस के टॉर लीडरों के बीच निर्धारित बैठक से कुछ घंटे पहले हुआ है. यह अभियान कथित तौर पर 14 अगस्त को यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस (एसएसओ) द्वारा रक्षा बलों की अन्य शाखाओं के साथ मिलकर चलाया गया था. यूक्रेन ने कहा कि इसका मकसद ईरानी यूएवी का इस्तेमाल करके हवाई हमले करने की रूस की क्षमता को बाधित करना था.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine confirmed Ukrainian drone strikes on the Syzran oil refinery in Samara Oblast of Russia this early morning. The facility is located over 850km from the current frontline in Ukraine. pic.twitter.com/Mfuxapjjv5 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 15, 2025

यू्क्रेन के हमले में कई लोग हुए जख्मी

कैस्पियन सागर पर मौजूद पोर्ट ओलिया ईरान से रूस तक सैन्य आपूर्ति के इम्पोर्ट के लिए एक लॉजस्टिक सेंटर के रूप में अहम भूमिका निभाता है. टारगेट शिप, जिसकी पहचान पोर्ट ओलिया 4 के रूप में हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कथित तौर पर एवी के पुर्जों और गोला-बारूद से भरा हुआ था. हमले के असर की पूरी सीमा का आकलन करने के लिए मौजूदा वक्त में युद्ध क्षति आकलन (बीडीए) चल रहा है. वहीं, इससे पहले गुरुवार रात को यूक्रेन ने दक्षिणी रूसी शहरों पर भी ड्रोन से हमले किए थे. रोस्तोव-ऑन-डॉन में हुए ड्रोन हमले में 13 लोग जख्मी हो गए, जबकि बेलगोरोड के प्रिस्टेन गांव में हुए हमलों में तीन लोग जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत हो गई. रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों ने इन घटनाओं की पुष्टि की है.

ट्र्ंप-पुतिन की अलास्का में अहम बैठक

शुक्रवार (8 अगस्त) को पुष्टि हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए 15 अगस्त को पुतिन से मिलेंगे. अमेरिका ने पुतिन,ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक का प्रपोजल रखा था, लेकिन पुतिन ने इस पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं. ट्रंप ने कहा है कि पुतिन के साथ बैठक के दो मिनट के भीतर ही उन्हें पता चल जाएगा कि क्या वह रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं. व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि पुतिन के साथ बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक 'सुनने का अभ्यास' होगी.

ट्र्ंप-पुतिन की पहली आमने-सामने मीटिंग

इसके अलावा, अलास्का में निर्धारित बैठक से एक दिन पहले, ट्रंप ने कहा कि इस बैठक के सफल न होने की 25 फीसदी संभावना है, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों नेताओं को दूसरी बार मिलना होगा. गौरतलब है कि 2018 में फिनलैंड में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में हुई उनकी आखिरी मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच यह पहली आमने-सामने की समिट मीटिंग होगी. ओसाका में 2019 के जी20 शिखर सम्मेलन में उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई औपचारिक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था.