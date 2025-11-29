Advertisement
क्या अब खत्म होगी रूस से जंग? जेलेंस्की से सिपहसालार अमेरिका रवाना; ट्रंप के पाले में आई गेंद

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच साल 2022 से ही जंग जारी है, जो आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. क्या अमेरिका की मदद से इस युद्ध का समाप्त किया जा सकेगा?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:36 PM IST
Ukraine Team Headed To US: यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने कहा कि यूक्रेन के बातचीत करने वालों की एक टीम शनिवार 29 नवंबर 2025 को वॉशिंगटन के जंग खत्म करने के प्लान पर बातचीत के लिए अमेरिका जा रही है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और यूक्रेनी डेलीगेशन के हेड रुस्तम उमरोव (Rustem Umerov), टीम के साथ, पहले ही अमेरिका जा चुके हैं."

 

 

'जंग खत्म करना है मकसद'
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा, "रुस्तम ने आज एक रिपोर्ट दी, और काम साफ है: जंग खत्म करने के लिए जरूरी कदम तेजी से और सही तरीके से उठाना. यूक्रेन अमेरिका के साथ सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि जिनेवा (Geneva) में हुई मीटिंग के नतीजे अब अमेरिका में तय किए जाएंगे. मैं इस रविवार को अपने डेलीगेशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं. यूक्रेन एक डिग्निफाइड पीस के लिए काम कर रहा है. यूक्रेन की जय हो!" 

 

 

ट्रंप खत्म करवा पाएंगे जंग?
दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन उनके सभी एफर्ट विवादों और चुनौतियों से भरे रहे हैं उन्होंने एक 28-पॉइंट शांति प्रस्ताव पेश किया, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के लिए हालात नॉर्मल करने की कई शर्तें थीं. हालांकि उसमें रूस की तरफ से कुछ कब्जा किए गए हिस्सों को मान्यता देने की भी बातें थीं.

ट्रंप ने रूस से बातचीत करने के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) को भेजा था, और अन्य अधिकारियों को यूक्रेन से जुड़ी बातचीत के लिए नॉमिनेट किया था. उन्होंने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य सहयोग को लेकर भी राजनीति की ताकि जंग खत्म होने का दबाव बना सकें. ट्रंप ने कहा था कि अगर दोनों पक्ष तैयार हों, तो वो खुद भी रूस व यूक्रेन के नेताओं के साथ “ट्राईलैट्रल मीटींग” करने को तैयार हैं. हालांकि, रूस ने शर्तों पर पूरी मंजूरी नहीं दी और जंग जारी रहा, जिसके कारण ट्रंप की मध्यस्थता को आलोचना का सामना करना पड़ा. अब तक ट्रंप की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं, लेकिन आज भी उम्मीद का दामन नहीं छूटा है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Volodymyr ZelenskyRussiaUkrainerussia ukraine warusamerica

