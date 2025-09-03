Russia Ukraine War: यूक्रेन ने समंदर में बिछाईं रूसी जवानों की लाशें, ड्रोन से तेज रफ्तार बोट के उड़ाए चिथड़े; देखिए VIDEO

Russia Ukraine war latest news in Hindi: रूस और यूक्रेन की जंग छिड़े हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. इसके बावजूद युद्ध का नतीजा अभी भी नहीं निकल पाया है. रूस जहां अपनी शर्तों पर यूक्रेन को झुकाने पर आमादा है. वहीं पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बल पर यूक्रेन अब भी ताल ठोके हुए है. इस जंग में दोनों देश खतरनाक ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे दोनों देशों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है.

टर्किश बेराकटार ड्रोन से उड़ा दी रूसी बोट

यूक्रेन ने बुधवार को ब्लैक सी में ड्रोन से हमला कर रूस की एक अटैक बोट और उसमें सवार कई सैनिकों को मार गिराया. यूक्रेन के सशस्त्र बलों की ओर से जारी फुटेज में दिख रहा है कि तुर्की की ओर से दिए गए एक बेराकटार टीबी2 मानवरहित लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने खेरसॉन तट के पास ब्लैक सी में जा रहे रूसी लैंडिंग क्राफ्ट को निशाना बनाया.

Ukrainian Navy Bayraktar TB2 UCAVs destroyed a Russian Black Sea Fleet speedboat near Tendra Spit, Kherson region. pic.twitter.com/QjAOS56OlI — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

सटीक निशाना लगाकर दागे गए बम की वजह से नाव के चिथड़े उड़ और उस पर सवार नौसैनिक मारे गए. इसके साथ ही आसमान में गहरा धुआं छा गया. तुर्की निर्मित इस ड्रोन ने एक सटीक निर्देशित गोला-बारूद दागा जो टकराते ही फट गया. इससे और आसमान में आग और धुआं उठने लगा.

समुद्र किनारे पड़ा दिखा नाव का मलबा

यह हमला यहीं नहीं रुका. यूक्रेन की ड्रोन यूनिट ने उसी क्षेत्र में कर्मियों को उतारने की कोशिश कर रहे एक तेज़ रफ़्तार रूसी जहाज पर भी हमला किया. यूक्रेनी नौसेना का दावा है कि इस हमले में सात रूसी सैनिक मारे गए. इस अटैक की वजह से समुद्र की ओर से यूक्रेन पर हमला करने का रूस का प्रयास रुक गया. जिस स्पीड बोट को यूक्रेन ने निशाना बनाया, उसका मलबा समुद्र किनारे पड़ा दिखाई दिया.

यूक्रेनी नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल ओलेक्सी नेइज़पापा ने इस अभियान में शामिल अपने जवानों की सटीकता की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले यूक्रेन की पारंपरिक नौसैनिक शक्ति और ड्रोन पावर को एकीकृत करने की क्षमता को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि यह आधुनिक युद्ध का असल चेहरा है, जिसमें हमें तकनीक, कौशल और दृढ़ संकल्प को मिलाकर जंग जीतनी है.

जंग का अहम केंद्र बना हुआ है ब्लैक सी

बताते चलें कि रूस-यूक्रेन युद्ध में ब्लैक सी एक अहम केंद्र है. इस इलाके में रूस अपने विशाल सैन्य बेड़े के साथ बरसों से मौजूद रहा है. इस बेड़े में युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट्स, ड्रोन शामिल हैं, जबकि जवाबी हमला करने के लिए यूक्रेन अपने ड्रोन और छोटे जहाजों पर निर्भर है. बुधवार का ड्रोन हमला यूक्रेन की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह कम लागत वाले हथियार से अटैक कर रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर करना चाहता है. जिससे उसकी सेनाओं का आगे बढ़ना रुक जाए.