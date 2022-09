Russia-Ukraine War: अब पाकिस्तान पर टूटेगा पुतिन का कहर! इस बात से भड़क सकते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन

Ukraine using made in Pak bombs: रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरुआत हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन इसलिए टिका हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की कई धमकियों के बावजूद अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों के साथ तुर्की जैसे देश भी यूक्रेन के मददगार बने हुए हैं. वार जोन की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस जंग में अप्रतक्ष्य रूप से पाकिस्तान (Pakistan) की एंट्री हो चुकी है इसलिए ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है.

रूस पर पाकिस्तान गोले बरसा रहा यूक्रेन

अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन (Ukraine) की तोपें जिस तरह बड़ी तेजी से रूसी सैनिकों के ऊपर आग उगल रही हैं, उसकी सप्लाई पाकिस्‍तान से हुई है. पाकिस्तान की आर्म्ड फैक्ट्री में बने गोले ब्रिटेन (UK) के मालवाहक विमान से यूक्रेन भेजे गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि पाकिस्‍तान में बने तोप के गोले, यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर दाग रहे हैं.

यूं पकड़ी गई पाकिस्तान की चोरी

दरअसल कुछ हफ्ते पहले यह खुलासा हुआ था कि पाकिस्‍तान कई महीनों से ब्रिटिश मालवाहक विमानों की मदद से यूक्रेन को मेड इन पाकिस्तान गोला-बारूद और हथियार भेज रहा है. अब इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं. दरअसल जाने या अनजाने में यूक्रेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने हथियारों का खुलासा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ये चोरी पकड़ी गई.

#Ukraine: The massive needs of the Ukrainian Army when it comes to artillery are being met from some unorthodox sources- Ukrainian artillerymen were spotted using 122mm HE artillery projectiles made by Pakistani Ordnance Factories (POF) . pic.twitter.com/Uu8X1zT6wi

Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 30, 2022