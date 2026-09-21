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मॉस्को पर हमला भारी, अब कीव की बारी: रूस के अटैक से दहला यूक्रेन, मिसाइलों की बारिश में 4 की मौत; आसमान में दिखा धुएं का गुबार

रूस ने कीव पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला किया है. रूस की ओर से किए गए हमले में कम से कम 4 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं. ये हमले ऐसे समय पर हुए, जब एक दिन पहले यूक्रेन ने मॉस्को की ओर 1000 से अधिक ड्रोन्स से हमले किए थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 21, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:12 AM IST
मॉस्को पर हमला भारी, अब कीव की बारी: रूस के अटैक से दहला यूक्रेन, मिसाइलों की बारिश में 4 की मौत; आसमान में दिखा धुएं का गुबार
Image Credit: मॉस्को ने कीव पर बहुत बड़ा हमला किया है. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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