/मॉस्को पर हमला भारी, अब कीव की बारी: रूस के अटैक से दहला यूक्रेन, मिसाइलों की बारिश में 4 की मौत; आसमान में दिखा धुएं का गुबार

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध फिर तेज हो गया है. यूक्रेन की ओर से करीब 1000 से अधिक ड्रोन्स से रूस की ओर निशाना साधा गया. इस दौरान कुछ हिस्सों में नुकसान की खबरें भी आईं. अब मॉस्को की ओर से इस हमले का पलटवार किया गया है. हालांकि, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
दरअसल, रूस पर हमले के बाद यू्क्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में ड्रोन हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. इस बीच कीव के कुछ हिस्सों में धमाकों की खबरें भी सामने आई हैं. सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कीव इलाके में सटीक हमले के बाद एक गोदाम में आग लगने से धुएं का गुबार उठा.
रिपोर्ट्स के अनुसार, कीव के स्वतंत्र पत्रकारों का कहना है कि स्थानीय समयानुसार शाम करीब 7 बजे राजधानी में धमाके हुए, जब यूक्रेन की वायु सेना ने कीव की ओर बढ़ रहे रूसी ड्रोनों के खतरे की चेतावनी दी थी. उधर, इस हमले को लेकर रूस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन माना जा रहा है कि मॉस्को की ओर से पलटवार की कार्रवाई में ये हमला किया गया है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि करीक कुछ समय तक अजीब हालात देखने को मिले. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 4 लोगों की जान गई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं. कीव इलाके के गवर्नर टिमुर त्काचेंको का कहना है एक दिन से अधिक समय तक चले इन हमलों में पांच जिलों में 31 जगहों को नुकसान पहुंचा.
कीव इलाके में सटीक हमले के बाद एक गोदाम में आग लगने से धुएं का गुबार उठा. रूस ने यह हमले यूक्रेन के ड्रोन अटैक की जवाबी कार्रवाई में किए हैं. #Ukraine #RussiaNews pic.twitter.com/us8my5qUiW
— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) September 21, 2026
रूस के साथ भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप के साथ उनकी कई मुद्दों पर चर्चा हुई. आने वाले समय में दोनों नेता न्यूयॉर्क में एक बैठक कर सकते हैं.
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि अभी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई. एक अहम बातचीत हुई और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की. हम न्यूयॉर्क में एक बैठक करने पर सहमत हुए और यह बैठक बहुत कुछ बदल सकती है. कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं.
उन्होंने आगे लिखा कि तनाव कम करने के कदमों और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों, जैसे ऊर्जा, भोजन और लोगों की जान की सुरक्षा पर कुछ विचार सामने आए हैं. हम अमेरिकी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ बहुत गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार हैं.
I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.
I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
गौरतलब है कि रविवार (20 सितंबर) को यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया था. कीव की ओर से 1000 से अधिक ड्रोन मॉस्को की ओर दागे गए. बता दें कि कीव ने यह हमला ऐसे समय पर किया है, जब रूस में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है. रविवार को वोटिंग का आखिरी दिन था.
यूक्रेन की ओर से किए गए हमले में कम से कम 2 लोगों की जान गई है और रूस के एक तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि यूक्रेन की ओर से आ रहे 1600 से अधिक ड्रोन को रोका गया था. इनमें 400 से अधिक राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे.