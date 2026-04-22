'परमाणु प्रलय का खतरा...', चर्नोबिल के करीब से उड़ रहीं रूस की मिसाइलें, यूक्रेन ने दे दी बड़ी चेतावनी

Ukraine-Russia War: यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है. यूक्रेन के टॉप प्रॉसिक्यूटर ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि रूस जान-बूझकर ड्रोन और मिसाइलों को ऐसे हवाई रास्तों से भेज रहा है, जो बंद हो चुके चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के खतरनाक रूप से करीब हैं. इस आरोप ने एक विनाशकारी परमाणु दुर्घटना का खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि देश इस आपदा की 40वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है.

1986 की चेर्नोबिल आपदा की 40वीं बरसी से पहले, रविवार को प्रॉसिक्यूटर जनरल रुस्लान क्रावचेंको ने रॉयटर्स को दिए अपने लिखित बयान में यूक्रेन के परमाणु स्थलों के पास रूसी सेना की उन गतिविधियों का ब्योरा दिया, जिनकी जानकारी पहले सामने नहीं आई थी.

चर्नोबिल प्लांट के करीब से गुजरे ड्रोन

क्रावचेंको ने दावा किया, जुलाई 2024 से, जब रूस ने यूक्रेन पर भारी-भरकम ड्रोन से हमला किया, उसके बाद से रडार्स ने करीब 92 ऐसे ड्रोन्स की पहचान की, जो चर्नोबिल प्लांट के रेडिएशन कंटेनमेंट शील्ड के 5 किलोमीटर के एरिया में उड़ान भर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कंटेनमेंट शील्ड को रिएक्टर नंबर 4 से रेडिएशन से लीकेज को रोकने के लिए लगाया गया है, जिसमें 26 अप्रैल 1986 को धमाका हो गया था. इससे भयानक आग लग गई थी.



क्रावचेंको ने जोर देकर कहा कि असल में ऐसे उड़ान के मामले लगभग कहीं ज्यादा थे, क्योंकि एक ही रडार ट्रैकर कई ड्रोन को दिखा सकता है और कुछ तो पूरी तरह से पकड़ में ही नहीं आते.

यूक्रेनी प्रॉसिक्यूटर ने लगाया आरोप

मॉस्को पर सीधा आरोप लगाते हुए, क्रावचेंको ने कहा, 'ऐसी उड़ानों को किसी भी सैन्य वजह से सही नहीं ठहराया जा सकता. यह साफ है कि परमाणु ठिकानों के ऊपर से ये उड़ानें सिर्फ डराने और दहशत फैलाने के मकसद से की जा रही हैं.'

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब उस जगह पर हालात पहले से ही काफी चिंताजनक हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, फरवरी 2025 में, एक ड्रोन ने रिएक्टर 4 के ऊपर बने 'न्यू सेफ कन्फाइनमेंट' ढांचे पर हमला किया, जिससे उसकी बाहरी और अंदरूनी, दोनों तरह की परतें टूट गईं और उसमें लगभग छह मीटर व्यास का एक छेद हो गया.

रूस बोला-हमारा कोई हाथ नहीं

यूक्रेनी वकीलों ने यह अंदाजा लगाया कि यह हमला शायद जान-बूझकर किया गया था, क्योंकि ड्रोन जिस तेज कोण से सुरक्षा कवच से टकराया था, वह इसी ओर इशारा करता है. रूस ने इसमें अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए इसे यूक्रेन की तरफ से की गई एक 'उकसाने वाली हरकत' बताया.

चेर्नोबिल प्लांट के डायरेक्टर सर्गी ताराकानोव ने चेतावनी दी है कि इस ढांचे के पास अगर कोई मिसाइल या ड्रोन सीधे टकराता है, तो 'उस इलाके में एक छोटा भूकंप आ सकता है,' और उन्होंने यह भी कहा कि 'कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह सुरक्षा-ढांचा तब भी अपनी जगह पर खड़ा रह पाएगा.'

