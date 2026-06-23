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यूक्रेन जंग में उतरीं 'विषकन्याएं', रूस के लिए बनीं सिरदर्द; सैनिकों को जाल में फंसाकर देती हैं ड्रोन वाली मौत

रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन एक खास रणनीति पर काम कर रहा है. यूक्रेन ये युद्ध गुप्त सूचनाओं, सोशल मीडिया चैट और ड्रोन हमलों के माध्मय से लड़ने लगा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:42 PM IST
यूक्रेन जंग में उतरीं 'विषकन्याएं', रूस के लिए बनीं सिरदर्द; सैनिकों को जाल में फंसाकर देती हैं ड्रोन वाली मौत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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