Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध चार साल से अधिक समय से जारी है. शुरुआत में यूक्रेन और रूस ने आमने-सामने युद्ध लड़ा और एक दूसरे पर आक्रामक हमले किए. हालांकि, पिछले चार सालों में जंग का स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया है. दोनों देश युद्ध की काफी अलग रणनीतियां अपना रहे हैं. अब यह युद्ध गुप्त सूचनाओं, सोशल मीडिया चैट और ड्रोन हमलों के जरिए जारी है.
इन सबके बीच यूक्रेन एक खास सेना का इस्तेमाल कर रहा है, जो वास्तव में है ही नहीं. खास बात है कि ये अदृश्य सेना महिलाओं की हैं और यह यूक्रेन को इस युद्ध में काफी मदद पहुंचा रही हैं. यूक्रेन के इस नेटवर्क के केंद्र में महिलाएं शामिल है. सबसे खास बात है कि कई जगहों पर पुरुष ही महिला टारगेट को निपटा रहे हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, रूस के कब्जे वाले इलाकों में काम करने वाली महिला एजेंट और खुफिया नेटवर्क से जुड़े लोग रूसी सैनिकों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हैं और दुश्मन से जुड़े सैन्य ढांचे की जानकारी एकत्र करते हैं. इसके बाद इन्ही जानकारियों के आधार पर ड्रोन हमले किए जाते हैं. कई बार रूस भी नहीं समझ पाता कि खुफिया जानकारी लीक कहां से हुई.
द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में कई सोशल मीडिया हैंडल पुरुषों की ओर से संचालित किए जाते हैं. खास बात है कि ये अकाउंट्स महिलाओं के नाम पर होते हैं. हालिया एक उदाहरण का जिक्र करते हुए बताया गया कि एक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कब्जे वाले क्षेत्र में तैनात एक रूसी सैनिक की ऑनलाइन दोस्ती एक कथित यूक्रेनी महिला से हुई.
इस कथित महिला ने सैनिक के जीवन और उसकी तैनाती से जुड़ी बातें जानने की कोशिश की, जिसमें सफल रही. एक समय के बाद महिला ने रूसी सैनिक से उसकी पोस्टिंग की तस्वीर मांगी, जो उसे मिल गई. इसके कुछ समय बाद ही यूक्रेन की ओर से उस सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हो गया, जहां पर रूसी सैनिक की पोस्टिंग थी. खास बात है कि वह महिला वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है. यह अकाउंट यूक्रेनी पुरुष सैनिकों की ओर से संचालित किया जा रहा था.
यूक्रेन की इस खुफिया ऑपरेशन में एक शब्द 'विद्मा’ (Vidma) बार-बार सुनाई देता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यूक्रेन की लोककथाओं में इसका अर्थ 'चुड़ैल' होता है. हालांकि, आम तौर पर इसका वास्तविक अर्थ ऐसी महिलाओं से संबंधित है, जिनके पास एक विशेष ज्ञान अर्थात खास जानकारी हो.
यूक्रेन में जंग के दौरान खुफिया एजेंटों के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को इसी नाम से पुकारा जाता है. यूक्रेन की पूर्व संसद सदस्य लेसिया ओरोबेट्स ने द अटलांटिक को बताया कि खुफिया जानकारी रखने वाली महिलाओं को उनके ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है, न कि उनको किसी भी प्रकार से दंडित किया जाता है.
रूस और यूक्रेन में जारी जंग में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती गई है. कई महिलाएं कब्जे वाले इलाकों में ही रही हैं और खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम करती हैं, जिससे वह अपने देश के सेना की मगग कर सकें. विशेष बात है कि इन महिलाओं को खास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह सैन्य गतिविधियों पर नजर रख पाएं और यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दे पाएं.
गौरतलब है कि जानकारों ने माना है कि आधुनिक परिवेश में युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़ा जा रहा है. मैसेज, सोशल मीडिया अकाउंट, स्थानीय मुखबिर और ड्रोन की तकनीक से नई प्रकार की युद्ध प्रणाली विकसित हो रही है. ठीक इसी प्रतिशोध नेटवर्क पर यूक्रेन काम कर रहा है. इसके माध्यम से छोटी-छोटी सूचनाएं बड़े सैन्य हमले का आधार बनती हैं.