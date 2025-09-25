खत्म हो रहा रूस का 'तेल'! नहीं संभाल पा रहा यूक्रेन के हमले, पुतिन ने दे दिया बड़ा आदेश

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जंग हो रही है, इस जंग को खत्म करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है इसके बावजूद भी दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोले-बारूद बरसा रहे हैं. इसी बीच रूस ने ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध को साल के अंत तक बढ़ा दिया है क्योंकि देश भर में और कब्जे वाले क्रीमिया में पेट्रोल और डीज़ल की कमी बढ़ती जा रही है. यूक्रेनी ड्रोन लगातार रिफाइनरियों, ईंधन ट्रेनों और फ्यूल स्टेशनों को निशाना बना रहे हैं.

क्या बोले उप-प्रधानमंत्री

इसे लेकर के रूसी उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ डीजल ईंधन निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. उन्होंने स्वीकार किया कि पेट्रोलियम उत्पादों में थोड़ी कमी है, लेकिन आपूर्ति भंडार से की जा रही है. रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में हालात बहुत खराब हैं, जहां आधे से ज्यादा पंप बंद हैं. वहां के गवर्नर ने रिफाइनरियों में उत्पादन कम होने की बात भी स्वीका की है. सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया था जिसमें लोगों की लंबी कतारें भी दिखी थी. इसके अलावा सेवस्तोपोल में इस हफ्ते पेट्रोल खत्म हो गया और टैंकर आने के कुछ घंटों में ही खाली हो गए. पिछले महीने की तुलना में कीमतें एक तिहाई बढ़ गई हैं.

क्यों हो रही है किल्लत

बता दें कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा सुविधाओं पर लगातार ड्रोन हमले कर रह रहा है. ड्रोन तेल रिफाइनरियों और ईंधन भंडारण को निशाना बना रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह कई ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया, जिसमें गजप्रोम द्वारा संचालित बश्कोर्तोस्तान में एक प्रमुख रिफाइनरी भी शामिल है. रूसी अधिकारियों ने शुरुआत में इस कमी के लिए "लॉजिस्टिक कारणों" को जिम्मेदार ठहराया और आपूर्ति बाधाओं को कम करने का वादा किया, लेकिन देश भर से आ रही रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि स्थिति और बिगड़ गई है.

प्रमुख उत्पादकों में एक

रूस दुनिया के सबसे बड़े डीजल ईंधन उत्पादकों में से एक है और ऊर्जा निर्यात राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है. मॉस्को ने इस साल की शुरुआत में ही पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, पहले मार्च में आंशिक रूप से, फिर जुलाई में व्यापक रूप से से प्रतिबंध लगा दिया जिससे क्रेमलिन की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है.