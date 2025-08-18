Video: यूक्रेन के 'भूतहा' स्नाइपरों ने मचाया तांडव, 4 किमी दूर से एक गोली में दो रूसी सैनिक को ढेर करके बनाया इतिहास

Watch Ghost Ukrainian sniper Video: यूक्रेनी स्नाइपर का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसने 4 किमी दूर से एक गोली में दो रूसी सैनिक ढेर कर दिया है. जिसके बाद यूक्रेन के इस स्नाइपर ने इतिहास रच दिया है. यह दुनिया का सबसे लंबा स्नाइपर शॉट माना जा रहा है. WIONews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के एक स्नाइपर ने इतिहास रच दिया है. उसने 4 किलोमीटर (लगभग 2.5 मील) की दूरी से एक ही गोली से दो रूसी सैनिकों को मार गिराया. यह हैरतअंगेज कारनामा 14 अगस्त 2025 को डोनेट्स्क के पोक्रोव्स्क-मिर्नोहराद रक्षा लाइन पर हुआ.

आप भी देखें वीडियो:-

We got a new World Record - 4 kilometers

(2.485 miles for crazy people) The record hit was carried out on August 14, 2025, in the Pokrovsk-Myrnohrad sector by a sniper from the combined sniper unit ‘Pryvid.’ (eng link in the thread) https://t.co/2dgF4pnFre pic.twitter.com/mIJwghAKoc — Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) August 16, 2025

रिपोर्ट के मुताबिक, स्नाइपर ने 14.5mm एलिगेटर राइफल का इस्तेमाल किया. गोली ने एक इमारत की कांच की खिड़की को भेदकर दो रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया.

'प्रिविड' यूनिट की ताकत

यह मिशन यूक्रेन की मशहूर ‘प्रिविड’ (घोस्ट) स्नाइपर यूनिट ने अंजाम दिया, जिसे ‘भूतहा’ स्नाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है. इस यूनिट ने पिछले एक साल में लगभग 1,000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है. इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों की सटीक लोकेशन ढूंढी गई. The Sun की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्नाइपर और उसका स्पॉटर कई राउंड फायर करने के बाद आखिरी निशाना साधते दिख रहे हैं. गोली लगने पर चमक के साथ दो सैनिकों के ढेर होने का दृश्य साफ दिखता है.

पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े

इस 4 किमी (13,123 फीट) के शॉट ने 2023 में यूक्रेन के ही स्नाइपर वियाचेस्लाव कोवाल्स्की के 3.7 किमी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. उससे पहले 2017 में एक कनाडाई स्नाइपर ने इराक में 3.52 किमी की दूरी से ISIS लड़ाके को मारा था. यह नया रिकॉर्ड स्नाइपर की जबरदस्त ट्रेनिंग, हाई-टेक हथियार और AI की ताकत को दिखाता है.

यूक्रेनी स्नाइपर्स पूरी दुनिया में मशहूर

यह हमला उस इलाके में हुआ, जहां यूक्रेनी सेना रूसी हमलों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रही है. यूक्रेन की सेना के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 तक यह क्षेत्र उनके कब्जे में था. 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेनी स्नाइपर्स अपनी लंबी दूरी की सटीक निशानेबाजी के लिए मशहूर हो चुके हैं.

एक और कारनामा

हाल ही में यूक्रेन के 3rd स्पेशल परपज रेजिमेंट के एक स्नाइपर ने 1.22 किमी की दूरी से पांच मिनट में पांच रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, जिसमें एक गोली से दो सैनिक ढेर हुए. यह दिखाता है कि यूक्रेनी स्नाइपर्स की स्किल कितनी खतरनाक है.