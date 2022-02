'...तो अगली बार युद्ध का कार्यक्रम आगे बढ़वा दूंगा', यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्यों दिया ऐसा बयान?

नई दिल्ली: रूसी हमले के बाद यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. अब रूसी सैनिक राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर रह गए हैं और ऐसे में यूक्रेन के लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं ताकि वह रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर सकें. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति को इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से भी बातचीत करनी थी लेकिन युद्ध के बाद बिगड़ते हालात के चलते यह वार्ता टाल दी गई.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगली बार बातचीत के लिए युद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़वा दूंगा. असल में शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री की फोन पर बातचीत होनी थी. लेकिन जंग की वजह से राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तय समय पर बातचीत में शामिल नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने तंज करते हुए एक ट्वीट किया है.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022