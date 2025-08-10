'युद्धविराम का सौदा कर रहे पुतिन...', सीजफायर पर बौखलाए जेलेंस्की, समझौते को लेकर रखी ये बड़ी शर्त
दुनिया

'युद्धविराम का सौदा कर रहे पुतिन...', सीजफायर पर बौखलाए जेलेंस्की, समझौते को लेकर रखी ये बड़ी शर्त

Russia-Ukraine Ceasefire: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का आरोप है कि पुतिन युद्धिविरामम का इस्तेमाल सौदे के रूप में कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के बिना शांति का फैसला नहीं लिया जाएगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 10, 2025, 08:36 AM IST
Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से युद्ध जारी है. दोनों देश अबतक सीजफायर पर सहमति नहीं बना पाए हैं. वहीं अब शनिवार 9 अगस्त 2025 को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला करते हुए उनपर कब्जे में लिए गए यूक्रेनी इलाकों को लीगल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि युद्ध का अंत केवल रूस के हाथ में है और वही देश है जिसने यह युद्ध शुरू किया.   

युद्धविराम का सौदा कर रहे पुतिन 
अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा,' सबसे पहले युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए और यह रूस पर निर्भर करता है. रूस को वह युद्ध समाप्त करना होगा जिसे उसने शुरू किया.' उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों की शांति और युद्धविराम को लेकर एक जैसी सोच है, लेकिन इसके लिए पुतिन एकमात्र बाधा हैं. जेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वह केवल हिंसा की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और युद्धविराम को एक सौदे की तरह पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा,' पुतिन की एकमात्र ताकत है हत्या करने की क्षमता. वह हत्या बंद करने को सबसे ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं.'  

पुतिन से मिलेंगे ट्रंप 
जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल युद्धविराम नहीं बल्कि स्थायी शांति है. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने भी उनसे यही बात कही थी. ट्रंप 15 अगस्त 2025 को अलास्का में पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, जिसका मकसद युद्ध समाप्त करना है. हालांकि, इस बैठक में यूक्रेन की भागीदारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिससे कीव में नाराजगी फैल गई है. जेलेंस्की ने कहा,' हम अपने देश की जमीन कब्जाधारियों को नहीं देंगे. यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला शांति के खिलाफ है.'  

जेलेंस्की का फैसला 
जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास युद्ध समाप्त करने की शक्ति और इच्छाशक्ति दोनों है और इसके लिए यूक्रेन ने फरवरी से ही ट्रंप के सभी प्रस्तावों का समर्थन किया है, लेकिन अब तक की कूटनीतिक कोशिशें कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई हैं. यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें उसकी भागीदारी न हो. जेलेंस्की ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शांति तभी संभव है जब यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए.   

जेलेंस्की ने पुतिन पर क्या आरोप लगाया है? 
जेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगाया है कि वह युद्धविराम का इस्तेमाल सौदे के रूप में कर रहे हैं और केवल हिंसा की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

जेलेंस्की की शांति की शर्तें क्या हैं? 
जेलेंस्की ने कहा है कि शांति तभी संभव है जब यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला शांति के खिलाफ है. 

ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का मकसद क्या है? 
ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का उद्देश्य युद्ध समाप्त करना है, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन की भागीदारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

जेलेंस्की ने अमेरिका से क्या मांग की है? 
जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के पास युद्ध समाप्त करने की शक्ति और इच्छाशक्ति दोनों है और यूक्रेन ने फरवरी से ही ट्रंप के सभी प्रस्तावों का समर्थन किया है, लेकिन अब तक की कूटनीतिक कोशिशें कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई हैं. 

श्रुति कौल

श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

World News

;