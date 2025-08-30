'दो हफ्ते बीत गए मगर...', यूक्रेन पर बम बरसा रहे पुतिन; अब जेलेंस्की ने लगाया पीएम मोदी को फोन; क्या हुई बातचीत?

Volodymyr Zelenskyy Spoke to PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की दो दिवसीय यात्रा को समाप्त कर चीन की यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं. चीन में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और रूस के साथ शांतिवार्ता और ट्रंप से अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया ट्वीट

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ट्वीट किया, "मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. मैंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी वाली बातचीत की जानकारी दी... यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता दोहराई. लगभग दो हफ़्ते बीत चुके हैं, और इस दौरान, जब रूस को कूटनीति की तैयारी करनी चाहिए थी, मास्को ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है - केवल नागरिक ठिकानों पर निंदनीय हमले किए हैं और हमारे दर्जनों लोगों को मार डाला है. मैं पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं. हमने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित किया... भारत आवश्यक प्रयास करने और शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है... मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी."

I spoke with Prime Minister of India @NarendraModi. I informed about the talks with President Trump in Washington with the participation of European leaders. It was a productive and important conversation, a shared vision among partners on how to achieve real peace. Ukraine… pic.twitter.com/fINVbncnlR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की दूसरी बार बात

रूस के हमले के बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया. जेलेंस्की ने इससे पहले 11 अगस्त को पीएम मोदी से बात की थी. यह बातचीत पुतिन द्वारा यूक्रेन के हालात पर मोदी से बात करने के तीन दिन बाद हुई थी.

पुतिन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे हैं. पीएम के इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और ये यात्रा काफी खास भी मानी जा रही है. दरअसल, यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा है. चीन के राष्ट्रपति के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.