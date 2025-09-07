जंग से तो बच गई लेकिन मौत ने घेर लिया...अमेरिकी ट्रेन में यूक्रेन की महिला की दर्दनाक मौत, खून से लथपथ मिली लाश
दुनिया

जंग से तो बच गई लेकिन मौत ने घेर लिया...अमेरिकी ट्रेन में यूक्रेन की महिला की दर्दनाक मौत, खून से लथपथ मिली लाश

Ukraine Refugee Killed In Train: अमेरिका में एक क्रिमिनल ने ट्रेन से यात्रा कर रही एक यूक्रेनी महिला पर चाकू से हमला कर दिया. महिला की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 07, 2025, 01:43 PM IST
जंग से तो बच गई लेकिन मौत ने घेर लिया...अमेरिकी ट्रेन में यूक्रेन की महिला की दर्दनाक मौत, खून से लथपथ मिली लाश

World News: अमेरिका में पिछले कुछ समय से प्रवासियों के खिलाफ अपराध के मामले काफी बढ़ते हुए नजर आए हैं. हाल ही में यहां यूक्रेन में युद्ध की तबाही से बचने के लिए भागकर  पहुंची एक यूक्रेनी महिला की ट्रेन में चाकू मारकर हत्या कर दी है. 23 साल की इरीना जारुत्सका नाम की यह महिला अमेरिका में सुरक्षित जीवन जीने की उम्मीद में भागी थी, लेकिन ट्रेन में वह एक हमलावर का टारगेट बन गई. यह हमला CCTV कैमरे में कैद हुआ है. 

आरोपी ने चाकू से किया हमला 
चार्लोट एरिया ट्रांजिट सिस्टम की ओर से शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को सार्वजनिक किए गए इस फुटेज में 22 अगस्त 2025 को नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट में रात 10 बजे से पहले लिंक्स ब्लू लाइन पर जारुत्स्का पर हुए हमले से पहले के आखिरी पल कैद हैं. जारुत्स्का रात 9 बजकर 46 मिनट पर लाइट ट्रेन में बैठी थीं. इस दौरान वह अपना फोन स्क्रॉल कर रही थीं कि तभी उनके पीछे मौजूद 34 साल के डेकार्लोस ब्राउन जूनियर ने उनपर चाकू से हमला किया.   

इंटरनेट पर लोगों का फूटा गुस्सा 
पुलिस के मुताबिक आरोपी 4 मिनट तक पीडिता के पीछे खड़ा रहा फिर उसने एक चाकू निकाला और आगे बढ़कर युवती के गले में चाकू मारा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. सामने आई एक फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी डेकार्लोस ब्राउन जूनियर ट्रेन में जारुत्सका पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहा है. घटना को लेकर एक 'X'यूजर ने लिखा,' दुखद, नए फुटेज में डेकार्लोस ब्राउन जूनियर को चार्लोट ट्रेन में इरीना जारुत्स्का पर चाकू से जानलेवा हमला करते हुए दिखाया गया है. हम सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कब प्राथमिकता देंगे? शरणार्थी शिविरों को खोलने पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है. हमारी सड़कें बेहद खतरनाक होती जा रही हैं.'   

महिला की मौत 
जांचकर्ताओं ने बताया कि जारुत्स्का की गर्दन से काफी खून बह रहा था, जो ट्रेन के पूरे फर्श पर फैल चुका था. उन्होंने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया. आरोपी ब्राउन अगले स्टॉप में ही ट्रेन से उतर गया. पुलिस ने बाद में प्लेटफॉर्म से चाकू बरामद किया. पुलिस के मुताबिक उसे हिरासत में ले लिया गया है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक ब्राउन का साल 2011 से लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है. वह पहले भी घातक हथियार से डकैती के आरोप में 5 साल जेल में रह चुका है. अधिकारियों ने फिलहाल हमले के पीछे का मकसद नहीं बताया है.  

FAQ  

इरीना जारुत्स्का की हत्या कहां हुई? 
इरीना जारुत्स्का की हत्या नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट में एक ट्रेन में हुई. 

आरोपी का नाम क्या है?
आरोपी का नाम डेकार्लोस ब्राउन जूनियर है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

World News

