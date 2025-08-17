एक झटके में रूसी तोपखाना धुआं-धुआं, पुतिन की सेना को खा गए यूक्रेन के 'शार्क' ड्रोन, कुपियांस्क के बाद कुर्स्क में भी बड़ी हार!

Ukraine Attack on Russia: यूक्रेनी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक से रूस को बड़ा झटका दिया है. यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क इलाके में सेयम नदी पार करने की कोशिश कर रहे एक रूसी ट्रक को तोपखाना ले जाते हुए नष्ट कर दिया है. यह हमला 47वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मगुरा और एक पड़ोसी यूक्रेनी यूनिट के बीच सहयोग से किया गया.
Ukraine War: रूसी सेना ने एक बार फिर उत्तरी स्लोबोज़ांस्के (Northern Slobozhanske) मोर्चे पर अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश की थी. हालांकि, यूक्रेनी सेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया. रूसी सेना ने इस बार एक पुल के रास्ते ट्रक से तोप पार कराने की कोशिश में था. लेकिन यूक्रेनी 'शार्क' ड्रोन ने रूसी काफिले को पकड़ लिया और स्ट्राइक ड्रोन ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया. यूक्रेनी सेना की मागुरा 47वीं ब्रिगेड की टोही यूनिट ने रूसी काफिले का पता लगाया था और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रक पर सटीक हमला किया.
यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाके में सेयम नदी पार करने की कोशिश कर रहे ट्रक को तोपखाना ले जाते हुए नष्ट कर दिया. ब्रिगेड की प्रेस सर्विस के मुताबिक, यह हमला 47वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मगुरा और एक पड़ोसी यूक्रेनी यूनिट के बीच सहयोग से किया गया. इस हमले का एक वीडियो भी इंटरनेट वायरल है. वीडियो में ट्रक से पुल पर हथियार ले जाते वक्त काफिले को उड़ाते हुए दिखाया गया है. दरअसल, रूसी सेना की योजना तोप को मोर्चे तक पहुंचाने की थी, लेकिन शुरुआत से ही यह कोशिश नाकाम साबित हुई. टूटे पुल पर भारी वाहन ले जाना रूसी सैनिकों को भारी पड़ गया और यूक्रेनी सेना ने सटीक हमले कर ट्रक को नेस्तोनाबूद कर दिया.
ब्रिगेड द्वारा जारी किए गए फुटेज में रूसी यूराल-4320 ट्रक को एक ऐसी चीज खींचते हुए दिखाया गया है, जिसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह एक Msta-B हॉवित्जर है. इस काफिले को नष्ट करके यूक्रेनी सेना ने न सिर्फ रूसी उपकरणों को नष्ट कर दिया, बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के अतिक्रमणकारियों की कोशिशों को भी बाधित कर दिया.
डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक हालांकि, इससे पहले रूसी सेना ने कुपियांस्क के पास एक भारी हमले की कोशिश की थी, जिसमें शहर के बाएं किनारे पर कब्ज़ा करने के लिए टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात किए गए थे. यह हमला अलास्का में मास्को द्वारा 'सफल वार्ता' होने का बाद हुआ था. रूस ने इस हमले के लिए दो टैंकों, तीन एमटी-एलबी वाहनों और लगभग 40 सैनिकों के साथ कुपियांस्क के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ी थी. यह हमला रूसी सेना द्वारा इस क्षेत्र में कई महीनों में इस तरह का पहला अभियान था.
वहीं, अगस्त महीने में एक यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में त्साटा नदी पर बने एक पुल को तबाह कर दिया था.1st Separate Territorial Defense Brigade द्वारा जारी फुटेज के मुताबिक, रूसी सैनिकों ने संभावित वापसी रास्ते के रूप में इस स्ट्रक्चर में TM-62 टैंक-रोधी विस्फोटकों से बारूदी सुरंगें लगा दी थीं.