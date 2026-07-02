पोलैंड के एहसान भूलकर नाजी कमांडर को पूज रही यूक्रेन की सेना? दूसरे विश्वयुद्ध के 'बदनाम' नायक की अनसुनी कहानी

Ukraine's celebration of Nazi Shukhevych: 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध में पोलैंड ने यूक्रेन का खुला समर्थन किया. हथियारों की सप्लाई से लेकर तमाम सैन्य सहायता देने के साथ पोलैंड ने करीब 17 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को पनाह दी. तमाम एहसानों के बावजूद यूक्रेनी सेना ने जब उस नाजी कमांडर रोमन शुखेविच का जन्मदिन मनाया, जिस पर पोलैंड के लोगों के नरसंहार का आरोप था, तब दुनिया का ध्यान दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान घटी अप्रत्याशित घटनाओं के सूत्रधार रहे उस कमांडर की ओर गया जिसे पोलैंड के लोग युद्ध अपराधी मानते हैं.
यूक्रेन, कई सालों से 1939 के दौर के नाजी कमांडर को श्रद्धांजलि देने के साथ उनका जन्मदिन मना रहा है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने पोलैंड के साथ साथ यूक्रेन में भी कहर मचाया था. यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए मुझे आपको फ्लैशबैक में ले जाना होगा, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में बताए बिना ये जटिल मुद्दा आसानी से समझ में नहीं आएगा.
दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था. वो महायुद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच लड़ा गया था. नाजी जर्मनी ने पोलैंड और यूक्रेन दोनों में ही अमानवीय अत्याचार और नरसंहार किए थे. हिटलर की सेना ने 1939 में पोलैंड पर और 1941 में सोवियत संघ (जिसका हिस्सा तब यूक्रेन भी था) पर हमला करके लाखों यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों और आम सिविलियंस को मौत के घाट उतारा था.
जेरुसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने जिस रोमन शुखेविच का जन्म दिन मनाया. उनका जन्म 1907 में हुआ था. बीते कई सालों से यूक्रेन की सेना शुखेविच की याद में तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है. उन्होंने 1934 में ल्वीव (तत्कालीन ल्वोव, पोलैंड) के तकनीकी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था. वो पूर्वी गैलिसिया में रहते थे, जो एक बहु-जातीय क्षेत्र था, जहां पोलिश (पोलैंड के लोग), यहूदी तथा यूक्रेन की मिश्रित आबादी रहती थी. उस समय यह क्षेत्र नवगठित पोलैंड गणराज्य का हिस्सा था.
वो 1925 में यूक्रेनी हार्डकोर दस्ते में शामिल हो गए. 1929 में वियना में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट्स (OUN) की स्थापना के बाद से ही शुखेविच उसमें एक्टिव हो गए थे. तब ओयूएन की गतिविधियां, मुख्य रूप से पोलैंड के खिलाफ थीं. उनके ऊपर कई सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था.
26 जून 1936 को उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि मुकदमे से पहले हिरासत में बिताए गए समय को सजा में समायोजित करके उन्हे जनवरी 1937 में रिहा कर दिया गया.
यूक्रेनी सेना की जिस बटालियन ने शुखेविच का जन्मदिन मनाया वो बटालियन नियो नाजी अजोव बटालियन से ही बनी थी.
रसिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने शुखेविच को श्रद्धांजलि ऐसे समय दी है, जब यूक्रेन द्वारा 'यूक्रेनी इंसर्जेंट आर्मी' (UPA) के सदस्यों जिनमें शुखेविच भी शामिल थे का महिमामंडन करने को लेकर पोलैंड के साथ उसका राजनयिक विवाद चल रहा है.
1938 में शुखेविच ने ट्रांसकार्पेथियन रूथेनिया में यूक्रेनी सैन्य इकाइयों का संगठन शुरू किया. सितंबर 1939 के अंत में, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, वह जर्मन कब्जे वाले क्राकोव पहुंचे. सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रवादियों ने नाजी जर्मनी के साथ गठबंधन किया और शुखेविच एक 'बटालियन' के कमांडर बने.
यह बटालियन जर्मनों ने सोवियत संघ में तोड़फोड़ और विशेष अभियानों के लिए यूक्रेनी राष्ट्रवादियों से बनाई थी. यही ब्रिगेड जून और जुलाई 1941 में लीव में हजारों यहूदियों, पोलिश लोगों और रूसियों के नरसंहार में सीधे तौर पर शामिल थी.
30 जून 1941 को जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तब उनकी बटालियन के सैनिक जर्मन वेहरमाख्ट सेना के साथ ल्वीव में दाखिल हुए और सोवियत संघ के ठिकानों पर कब्जा कर लिया.
अक्टूबर 1942 में बटालियन भंग होने के बाद शुखेविच ने जर्मनों के अधीन एक यूक्रेनी पुलिस इकाई में काम शुरू किया और कंपनी कमांडर बन गए. आगे उन्हें बेलारूस के आस-पास तैनात किया गया. जहां उन्हें सोवियत गुरिल्ला लड़ाकों से मुकाबला करना था.
बटालियन को इसलिए भंग कर दिया गया, क्योंकि तत्कालीन नाजी नेतृत्व ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों की यूक्रेनी राष्ट्र- देश बनाने की मांग को ठुकरा दिया था. इसके कुछ सदस्यों, जिनमें शुखेविच भी शामिल थे, तब वो जर्मन सहायक पुलिस की बटालियन 201 में शामिल हो गए.
नाजी जर्मनी की सेवा के लिए उन्हें दो बार आयरन क्रॉस (Iron Cross) जैसे उच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया था. अगस्त 1943 में OUN-B की तीसरी कांग्रेस में उन्हें यूक्रेनी इंसर्जेंट आर्मी (UPA) का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया. UPA, OUN-B की सैन्य शाखा थी और उन्हें जनरल का पद भी दिया गया. हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुखेविच को एक ऑपरेशन में सोवियत संघ की सेना ने ढेर कर दिया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 अक्टूबर 2007 को तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर युशचेंको ने मरणोपरांत शुखेविच को 'हीरो ऑफ यूक्रेन' की उपाधि प्रदान की थी. हालांकि अगस्त 2011 में डोनेट्स्क जिला प्रशासनिक न्यायालय ने इस सम्मान को अंतिम निर्णय के जरिए निरस्त कर दिया.बाद में यूक्रेन के सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखते हुए इसे अवैध ठहराया.
अब 2026 में एक बार फिर यूक्रेन का दावा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शुखेविच खुद अत्याचारों में शामिल थे और उन्होंने कहा है कि कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि उनका देश किसे आदर्श मानता है.
इससे पहले 2024 में शुखेविच की 117वीं जन्म जयंती के मौके पर 27 से 30 जून के बीच यूक्रेन के अनेक स्थानों पर रैलियां और समारोह आयोजित किए गए थे. इनमें राज्य और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, सांस्कृतिक जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विद्यालयों के छात्र-छात्राएं तथा UPA के पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए थे.
ध्यान देने लायक बात ये भी है कि यूक्रेनी मीडिया में रोमन शुखेविच तथा उनके विचारों और कार्यों की खूब तारीफ होती रहती है. यूक्रेनी मीडिया रोमन शुखेविच को एक महान यूक्रेनी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रमुख राष्ट्रनेता तथा अत्यंत प्रतिभाशाली और असाधारण सैन्य कमांडर बताती है.
पोलैंड के दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार और लेखक डब्ल्यू.जूलियन कोरब-कार्पोविच यूक्रेन के ऐसे बरताव के मुखर आलोचक रहे हैं. जेरुसलम पोस्ट में प्रकाशित एक विचार विश्लेषण लेख में कापोर्विच लिखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने नाजियों की विचारधारा और उनके अपराधों की आधिकारिक रूप से निंदा की. इसके उलट 1991 में स्वतंत्र हुआ यूक्रेन OUN के कट्टर राष्ट्रवाद और उसकी सैन्य शाखा UPA द्वारा किए गए कथित नरसंहारों की आधिकारिक निंदा नहीं कर सका.
कापोर्विच का दावा है कि शुखेविच की वजह से उस दौर में 1.5 लाख से ज्यादा पोलैंड के लोगों का नरसंहार हुआ था.
यूक्रेन के लोगों ने OUN और UPA को एक ऐसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने नाजी जर्मनी और सोवियत संघ—दोनों के खिलाफ संघर्ष किया था.
फरवरी 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था. उसी समय यूरोमैदान आंदोलन के बाद स्वोबोदा और राइट सेक्टर जैसे अतिराष्ट्रवादी संगठनों का प्रभाव काफी बढ़ गया था. तत्कालीन रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटाने में इन संगठनों की भूमिका के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और वे सरकार के निर्णयों, यहां तक कि बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ गए.
इसी वजह से आज भी यूक्रेन में स्टेपान बांदेरा (OUN के नेता) और रोमन शुखेविच (UPA के कमांडर) का सार्वजनिक सम्मान किया जाता है. यूक्रेन में बांदेरा और शुखेविच की कई प्रतिमाएं स्थापित हैं, कई सड़कों का नाम उनके नाम पर है.
हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी एक एलीट कमांडो यूनिट को 'UPA के हीरो' का सम्मान दिया था, तब भी पोलैंड-यूक्रेन का कूटनीतिक तनाव बढ़ गया था.