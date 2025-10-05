Advertisement
वैज्ञानिकों में बनाया ऐसा ह्यूमन रोबो फेस, पहली नजर में गच्चा खा जाएंगे अच्छे-अच्छे लोग

Human Robot:  एक रोबोटिक्स कंपनी ने एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट-सिर बनाया है जो हूबहू इंसानों की तरह लगता है. इस खोज के पीछे का मकसद ये है कि इसका उपयोग रोबोट-संबंधी अनुसंधान में और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 05, 2025, 04:09 AM IST
वैज्ञानिकों में बनाया ऐसा ह्यूमन रोबो फेस, पहली नजर में गच्चा खा जाएंगे अच्छे-अच्छे लोग

Human Robot face can blink: एक टेक कंपनी ने एक अजीबोगरीब इंसानी रोबोट बनाया है जो पलकें झपकाता है, सिर हिलाता है और इधर-उधर देखता है. यह देखने में बिल्कुल असल ज़िंदगी के चेहरे जैसा लगता है. हालांकि ये रोबो फेस यानी प्रोडक्ट अभी व्यावसायिक रूप से बिक्री यानी सेल के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन YouTube पर साझा किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि यह रोबो-हेड कैसे काम करता है. पहली नजर में इसे देखने के बाद अच्छे अच्छे गच्चा खा जाएंगे. 

ह्यूमन रोबोटिक्स!

रोबोटिक्स कंपनी अहेडफॉर्म ने इस खास चेहरे को बनाया है, जो अपने आस-पास के वातावरण को महसूस करते हुए भाव प्रदर्शित करता प्रतीत होता है. इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि एआई से लैस इस प्रोडक्ट का फ्यूचर में कई कामों में इस्तेमाल हो सकता है. इसके निर्माण के बाद ह्यूमन-रोबोट इंटरेक्शन पर रिसर्च में आसानी होगी. इसका कमर्शियल इस्तेमाल हो सकेगा. इस स्पेशल चेहरे को आगे चलकर भविष्य में हॉस्पिटैलिटी या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी जगह मिल सकती है.

लाइवसाइंस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एआई और रोबोट के प्रमुख घटकों को एक साथ जोड़कर मनुष्यों और रोबोटों के बीच बातचीत को अधिक स्वाभाविक और आकर्षक बनाना चाहती है, ताकि ये साईंस फाई प्रोडक्ट रियल टाइम में चीजों के उपयोग को समझकर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दे सके.

कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि फिलराल हमारा फोकस फिल्टर्ड ह्यूमन रोबोट सिर बनाने पर है जो भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपने वातावरण को समझकर इंसानों के साथ सहजता से बातचीत कर सके.

यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फर्म ने फ्यूचर के रोबोट्स को पेश किया है. पहले भी एल्फ लाइन और इंसानों जैसे दिखने वाले लैन सीरीज के रोबोट बन चुके हैं.

यूएसपी भी जानिए

रोबोट के अंदर 25 तक छोटी मोटरें होती हैं जो सिर के हाव-भावों को नियंत्रित करती हैं. इस चेहरे की पुतलियों में कैमरे लगे हैं जो इसे अपने परिवेश को देखने में मदद करते हैं, वहीं इसमें बिल्ट-इन स्पीकर और माइक्रोफोन लगे हैं जिनका उपयोग रोबोट अपने यूजर्स के साथ तुरंत बातचीत करने के लिए कर सकते हैं.

