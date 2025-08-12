सऊदी जाकर अब नहीं होगी उमराह में परेशानी, एक कॉल से खटाखट पता चलेगी हर बात, मदीना की मस्जिद का बड़ा फैसला
सऊदी जाकर अब नहीं होगी उमराह में परेशानी, एक कॉल से खटाखट पता चलेगी हर बात, मदीना की मस्जिद का बड़ा फैसला

टोलफ्री नंबर की शुरू की गई ये सेवा उमराह आगंतुकों को अनुष्ठानों, नमाज़ के समय और मस्जिद सुविधाओं से संबंधित सवालों में सहायता करने लिए शुरू की गई है. इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल, यह मस्जिद तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए डिजिटल पहलों का विस्तार जारी रखे हुए है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:31 PM IST
Umrah-Toll-Free-Service
Umrah-Toll-Free-Service

मदीना में पैगंबर की मस्जिद ने एक 24/7 टोल-फ्री क्लाउड कॉन्टैक्ट सेंटर जिसका नंबर 8001111935 है, की शुरुआत की. इस टोलफ्री नंबर का उद्देश्य उमराह जाने वाले तीर्थयात्रियों को पूजा अनुष्ठानों और मार्गदर्शन से संबंधित सवालों में मदद करना है. ये टोलफ्री नंबर एक क्लाउड-बेस्ड सिस्टम से संचालित किया जा रहा है, जो काफी तेज और भरोसेमंद सेवाएं देता है. इस सेवा की शुरुआत शेख डॉ.अब्दुलरहमान अल-सुदैस ने की है. शेख ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक में आध्यात्मिक अनुभव को गहरा करने के लिए परंपरा को अपडेट करने के साथ सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है.

मदीना में पैगंबर की मस्जिद ने तीर्थयात्रियों के लिए एक टोल-फ्री क्लाउड कॉल सेवा शुरू की, जो कई भाषाओं में धार्मिक तीर्थयात्रियों का मार्गदर्शन करती है. टोलफ्री नंबर की शुरू की गई ये सेवा उमराह आगंतुकों को अनुष्ठानों, नमाज़ के समय और मस्जिद सुविधाओं से संबंधित सवालों में सहायता करने लिए शुरू की गई है. इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल, यह मस्जिद तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए डिजिटल पहलों का विस्तार जारी रखे हुए है.

नई टोल फ्री सर्विस से तीर्थयात्रियों को क्या फायदा
उमराह आए तीर्थ यात्रियों को उनकी पूजा से संबंधित पूछताछ के लिए ये टोलफ्री सेवा उन्हें उनकी भाषा में जवाब देगी.इन नंबरों पर तीर्थयात्रियों के सवालों का जवाब देने के लिए विद्वानों या फिर प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. ताकि हर किसी के सवालों का तुरंत जवाब दिया जा सके.

विजन 2030 के तहत बड़ा कदम 
तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई ये सेवा क्लाउड तकनीक का लाभ उठाते हुए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ पहुंच और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेशन सुनिश्चित करती है. यह सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत डिजिटल परिवर्तन को देखते हुए एक बड़ा कदम है.

मदीना में पैगंबर की मस्जिद: एक संक्षिप्त विवरण
मदीना में पैगंबर की मस्जिद दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद है और इसे पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दफन स्थल के रूप में पूजा जाता है. इसमें अल-रौदा अल-शरीफा भी शामिल है, जिसे जन्नत के बागों में से एक माना जाता है. यह इसे प्रार्थना और चिंतन के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाता है. यह मस्जिद इस्लामी इतिहास और भक्ति के प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में खड़ी है. मस्जिद आध्यात्मिक के साथ-साथ व्यावहारिक सेवाएं भी देती है, जिनमें बहुभाषी मार्गदर्शन डेस्क, स्मार्ट डिजिटल स्क्रीन, व्हीलचेयर की सुविधा, खोया-पाया केंद्र और बच्चों की देखभाल के लिए सुरक्षित क्षेत्र शामिल हैं. ये सभी मस्जिद की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाते हैं, जो एक पवित्र स्थल और नागरिक केंद्र दोनों के रूप में है.

यह सेवा इतनी खास क्यों?
यह विकास कई कारणों से महत्वपूर्ण है. आध्यात्मिक पहुंच को बढ़ाकर, यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री तत्काल और सटीक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें. ये सेवा ऐसे पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विशेष रूप से विदेशी वातावरण में पवित्र अनुष्ठानों को करने के लिए यहां आते हैं. यह परंपरा के डिजिटल अपडेशन का भी प्रतीक है, क्योंकि क्लाउड कॉल सेंटर यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग सदियों पुरानी धार्मिक विरासत का सम्मान और समर्थन करने के लिए किया जा सकता है. 

एक क्लिक पर स्प्रीचुअल गाइड लाइन
पैगंबर की मस्जिद में क्लाउड कॉल सेंटर का शुभारंभ केवल एक टेक्निकल अपडेशन नहीं है, बल्कि यह आधुनिक तीर्थयात्री की जरूरतों के प्रति एक सहानुभूति का संकेत है. एक बटन दबाने पर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करके, मस्जिद अपनी देखभाल की विरासत को और गहरा करती है. ये सेवा यह सुनिश्चित करती है कि यहां पर आने वाला तीर्थयात्री अपनी पवित्र यात्रा पर आराम से लोगों से जुड़ाव कर सकें. 

FAQ

सवाल-  टोल-फ्री नंबर सेवा क्या है?

जवाब - 8001111935, जो पूजा से संबंधित पूछताछ के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है.

सवाल-  इस सेवा का शुभारंभ किसने किया?

जवाब - इस सेवा का उद्घाटन शेख डॉ. अब्दुलरहमान अल-सुदैस, धार्मिक मामलों के प्रशासन के प्रमुख, ने किया.

सवाल-  इस सेवा को कौन सी तकनीक संचालित करती है?

जवाब - यह एक क्लाउड-आधारित कॉल सेंटर पर चलती है, जो प्रतिक्रिया, स्केलेबिलिटी और ऑपरेटिंग इफीसिएंसी में सुधार करती है.

सवाल-  पैगंबर की मस्जिद को विशेष क्या बनाता है?

जवाब - यह इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है, जिसमें पैगंबर का मकबरा और पवित्र अल-रौदा शामिल है, जिसका गहरा धार्मिक महत्व है.

सवाल- मस्जिद में तीर्थयात्रियों के लिए अन्य कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?

जवाब - सेवाओं में बहुभाषी मार्गदर्शन, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं, एक्सेसबिलिटी सपोर्ट, स्मार्ट नेविगेशन इक्विपमेंट और स्प्रीचुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं

