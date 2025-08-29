तत्काल सैनिक और सामान भेजिए, वरना... इस देश में मची ऐसी तबाही, संयुक्त राष्ट्र भी हैरान-परेशान, स्कूल-अस्पताल में भी हिंसा
Advertisement
trendingNow12900935
Hindi Newsदुनिया

तत्काल सैनिक और सामान भेजिए, वरना... इस देश में मची ऐसी तबाही, संयुक्त राष्ट्र भी हैरान-परेशान, स्कूल-अस्पताल में भी हिंसा

Haiti Violence: हैती में गैंग्स की हिंसा ने स्कूल-अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा है. UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल अंतरराष्ट्रीय बल की मांग की है. अमेरिका-पनामा ने गैंग सप्रेशन फोर्स और UN सपोर्ट ऑफिस को तत्काल प्रस्ताव दिया है. केन्या का MSS मिशन कमजोर है. गैंग्स की फंडिंग और हथियार तस्करी रोकने की जरूरत है. जानें पूरी खबर.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 29, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तत्काल सैनिक और सामान भेजिए, वरना... इस देश में मची ऐसी तबाही, संयुक्त राष्ट्र भी हैरान-परेशान, स्कूल-अस्पताल में भी हिंसा

Haiti warns Guterres: संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हैती में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए सुरक्षा परिषद से तत्काल अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हैती के लोग "हिंसा के तूफान" में फंसे हैं, जहां गैंग्स स्कूलों और अस्पतालों तक को नहीं बख्श रहे. जानें पूरी खबर.

गैंग्स का आतंक, जनजीवन ठप
हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस और आसपास के इलाकों में गैंग्स ने आतंक मचा रखा है. सड़कों पर गोलीबारी, लूटपाट और अपहरण आम हो गए हैं. स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे पर हमलों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया. गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में चेतावनी दी, "हमें तुरंत एक अंतरराष्ट्रीय बल चाहिए, जो हैती की राष्ट्रीय पुलिस के साथ मिलकर गैंग्स का खात्मा करे."  उन्होंने हथियारों पर प्रभावी प्रतिबंध और गैंग लीडर्स, उनके फाइनेंसर्स व हथियार तस्करों पर कड़े प्रतिबंधों की जरूरत बताई. गुटेरेस ने कहा, "हैती के लोग जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हैं. देरी से हालात और बिगड़ेंगे."

अमेरिका-पनामा ने उठाया कदम
न्यूज एजेंसी Xinhua में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की कार्यवाहक UN राजदूत डोरोथी शीया ने बताया कि अमेरिका और पनामा मिलकर एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं. इसमें "गैंग सप्रेशन फोर्स" और UN सपोर्ट ऑफिस की स्थापना का जिक्र है. यह बल गैंग्स से लड़ेगा और हैती सरकार को बुनियादी सेवाएं बहाल करने में मदद करेगा. शीया ने कहा, "इस बल को इलाकों पर कब्जा करने, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पुलिस का समर्थन करने के लिए संसाधन चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

केन्या के मिशन की स्थिति
हैती में अभी केन्या के नेतृत्व में मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट (MSS) मिशन तैनात है. इसमें केन्या, जमैका, बहामास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के सैनिक हैं. हालांकि, यह मिशन UN का हिस्सा नहीं है और इसकी ताकत 2,500 के लक्ष्य के मुकाबले 1,000 से भी कम है. यह स्पष्ट नहीं कि नया गैंग सप्रेशन फोर्स MSS की जगह लेगा या उसे मजबूत करेगा. 

क्या है चुनौती?
हैती में गैंग्स ने सरकार की सत्ता को कमजोर कर दिया है. हथियार तस्करी और गैंग्स के वित्तीय स्रोतों ने हिंसा को और भड़काया है. बिना मजबूत अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है. गुटेरेस ने कहा, "हमें गैंग्स की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी, वरना हालात और खराब होंगे."  

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Haiti

Trending news

'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
;