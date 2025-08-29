तत्काल सैनिक और सामान भेजिए, वरना... इस देश में मची ऐसी तबाही, संयुक्त राष्ट्र भी हैरान-परेशान, स्कूल-अस्पताल में भी हिंसा

Haiti warns Guterres: संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हैती में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए सुरक्षा परिषद से तत्काल अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा कि हैती के लोग "हिंसा के तूफान" में फंसे हैं, जहां गैंग्स स्कूलों और अस्पतालों तक को नहीं बख्श रहे. जानें पूरी खबर.

गैंग्स का आतंक, जनजीवन ठप

हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस और आसपास के इलाकों में गैंग्स ने आतंक मचा रखा है. सड़कों पर गोलीबारी, लूटपाट और अपहरण आम हो गए हैं. स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे पर हमलों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया. गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में चेतावनी दी, "हमें तुरंत एक अंतरराष्ट्रीय बल चाहिए, जो हैती की राष्ट्रीय पुलिस के साथ मिलकर गैंग्स का खात्मा करे." उन्होंने हथियारों पर प्रभावी प्रतिबंध और गैंग लीडर्स, उनके फाइनेंसर्स व हथियार तस्करों पर कड़े प्रतिबंधों की जरूरत बताई. गुटेरेस ने कहा, "हैती के लोग जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हैं. देरी से हालात और बिगड़ेंगे."

अमेरिका-पनामा ने उठाया कदम

न्यूज एजेंसी Xinhua में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की कार्यवाहक UN राजदूत डोरोथी शीया ने बताया कि अमेरिका और पनामा मिलकर एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं. इसमें "गैंग सप्रेशन फोर्स" और UN सपोर्ट ऑफिस की स्थापना का जिक्र है. यह बल गैंग्स से लड़ेगा और हैती सरकार को बुनियादी सेवाएं बहाल करने में मदद करेगा. शीया ने कहा, "इस बल को इलाकों पर कब्जा करने, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और पुलिस का समर्थन करने के लिए संसाधन चाहिए."

केन्या के मिशन की स्थिति

हैती में अभी केन्या के नेतृत्व में मल्टीनेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट (MSS) मिशन तैनात है. इसमें केन्या, जमैका, बहामास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर के सैनिक हैं. हालांकि, यह मिशन UN का हिस्सा नहीं है और इसकी ताकत 2,500 के लक्ष्य के मुकाबले 1,000 से भी कम है. यह स्पष्ट नहीं कि नया गैंग सप्रेशन फोर्स MSS की जगह लेगा या उसे मजबूत करेगा.

क्या है चुनौती?

हैती में गैंग्स ने सरकार की सत्ता को कमजोर कर दिया है. हथियार तस्करी और गैंग्स के वित्तीय स्रोतों ने हिंसा को और भड़काया है. बिना मजबूत अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है. गुटेरेस ने कहा, "हमें गैंग्स की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी, वरना हालात और खराब होंगे."