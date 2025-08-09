गाजर-मूली की तरह काटे जाएंगे इंसान, खून की बहेंगी नदियां? गाजा पर इजरायल कब्जे का प्लान जानकर थर्रा गए UN के महासचिव

UN chief Guterres gravely alarmed Gaza Citye: जबसे इजरायल ने गाजा पर कब्जा करने की बात कही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है. इसी बात पर अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की है. उन्होंने इसे खतरनाक कदम बताते हुए कहा कि इससे गाजा में पहले से चल रही मानवीय त्रासदी और भयावह हो जाएगी. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुटेरेस ने चेतावनी दी कि इस फैसले से लाखों फलस्तीनियों का दुख और बढ़ेगा, जबरन विस्थापन होगा, और बंधकों की जान को और खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा, "गाजा में फलस्तीनी लोग पहले ही भयानक मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं. यह नया कदम और ज्यादा तबाही, हत्याएं और विस्थापन लाएगा."

सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करें

गुटेरेस ने तुरंत स्थायी युद्धविराम, गाजा में बिना रुकावट मानवीय सहायता और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की अपील की है. उन्होंने इजराइल से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग भी दोहराई है. गुटेरेस ने इसके लिए बकायदा 19 जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इजराइल को गाजा और वेस्ट बैंक सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों से अपनी गैरकानूनी मौजूदगी खत्म करने और नई बस्तियां बसाने पर रोक लगाने को कहा गया था. उन्होंने जोर देकर कहा, "इस संघर्ष का कोई स्थायी समाधान तब तक नहीं हो सकता, जब तक यह गैरकानूनी कब्जा खत्म न हो और दो-राष्ट्र समाधान के तहत एक व्यवहार्य फलस्तीनी राज्य न बने. गाजा इसका अभिन्न हिस्सा है."

इजरायल के पांच सिद्धांतों की सूची में क्या-क्या?

दूसरी ओर, 'द टाइम्स ऑफ इजराइल' के अनुसार, इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा सिटी पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने पांच सिद्धांतों की सूची भी स्वीकार की, जिसमें हमास का निरस्त्रीकरण, 50 बंधकों की वापसी (जिनमें 20 के जीवित होने की संभावना है), गाजा पट्टी का सैन्यीकरण खत्म करना, इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण और हमास या फलस्तीनी अथॉरिटी के बिना वैकल्पिक नागरिक सरकार का गठन शामिल है.

नेतन्याहू का क्या है खतरनाक प्लान

हालांकि, इजराइल के पीएमओ ने कहा कि गैर-लड़ाकू क्षेत्रों में नागरिकों को मानवीय सहायता दी जाएगी. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना सिर्फ गाजा सिटी तक सीमित है या पूरे गाजा पट्टी पर लागू होगी जैसा कि नेतन्याहू ने गुरुवार को घोषणा की थी. गाजा सिटी गाजा पट्टी के उस 25% हिस्से का हिस्सा है, जिस पर इजराइली सेना ने अभी तक कब्जा नहीं किया है. इजराइल के सेना प्रमुख ईयाल ज़मीर ने इस कब्जे का विरोध किया है. उनका मानना है कि इससे मानवीय संकट और गहराएगा और बंधकों की जान को खतरा बढ़ेगा. इस योजना के तहत बाकी बचे क्षेत्रों, जैसे मध्य गाजा के शरणार्थी शिविरों पर कब्जा होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है.