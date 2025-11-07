Advertisement
Hindi Newsदुनिया

जलवायु परिवर्तन पर UN की बैठक में अमेरिका ने मढ़ा आरोप तो भड़का चीन, दिखाया आईना

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:38 PM IST
UN Climate Security Meeting: संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक के दौरान चीन के उपस्थाई प्रतिनिधि कंग श्वांग ने जलवायु और सुरक्षा मामले पर अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है. संयुक्त राष्ट्र जलवायु और सुरक्षा परिषद की खुली बैठक दौरान कंग श्वांग ने अमेरिका के आरोपों को निराधार बताया है. यह सब तब हुआ जब सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान अमेरिका के प्रतिनिधि ने दो बार चीन की आलोचन का बात की. इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी की पर्यावरण नीतियों की सफलता बखान करते हुए इसे दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बताया. 

आरोप का खंडन 
अमेरिका तरफ से दो बार आलोचना का चीनी प्रतिनिधि श्वांग ने दो बार ही जवाब देते हुए इसे अमेरिका के निराधार आरोप बताते हुए खंडन किया है. श्वांग ने कहा कि चीन विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा दृढ इच्छाशक्ति वाला देश है जो सबसे सशक्त कार्रवाई और उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला देश के तौर पर मान्यता प्राप्त है.

यह भी पढ़ें: Zohran Mamdani: 'हमारे जीजा साहब!'- ममदानी पर उमड़ा अरब देशों का प्यार, सीरिया से ट्यूनीशिया तक जश्न का माहौल

चीन की जीडीपी 

श्वांग ने चीन को वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में अपने देश को सबसे आगे बताया है. जलवायु और सुरक्षा परिषद की बैठक ने श्वांग ने कहा कि चीन की जनसंख्या 1.4 अरब है और उसका जीडीपी दुनिया में दूसरे स्थान पर है. इतना ही नहीं चीन पिछले कई वर्षों से विश्व की आर्थिक वृद्धि में हर वर्ष 30% से अधिक का योगदान देता रहा है. हालांकि, कार्बन उत्सर्जन दुनिया में चीन चीन का प्रति व्यक्ति बड़े स्तर पर नहीं है.

एकजुटता की अपील 
अमेरिका पर आरोप लगाते हुए श्वांग ने कहा कहा 'अमेरिका दुनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा संचयी ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाला देश है और अमेरिका में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है'. श्वांग ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता है को महत्व देते हुए आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर जिम्मेदारी निभाने की अपील की है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

