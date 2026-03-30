Iran War: ईरान पर न्यूक्लियर हमले की हो रही तैयारी, UN लिख रहा 'स्क्रिप्ट'! इस्तीफा देकर डिप्लोमैट ने किया सनसनीखेज दावा

Iran Nuclear War: मोहम्मद सफा ने संयुक्त राष्ट्र में पैट्रियॉटिक विजन के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि यूएन में ईरान पर परमाणु हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.
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Iran-US Attack: क्या ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है? यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में एक राजनयिक ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया है.उन्होंने कहा कि यूएन ऐसी परिस्थिति तैयार कर रहा है, जहां तेहरान पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है. मोहम्मद सफा ने एक्स पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, जहां उन्होंने एक लेटर पोस्ट करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई.
सफा ने संयुक्त राष्ट्र में पैट्रियॉटिक विजन (जिसे PVA भी कहा जाता है) के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर काम किया. PVA एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार का दर्जा हासिल है.
सफा ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' के मुताबिक, सफा 2013 से ही पैट्रियॉटिक विजन संगठन के कार्यकारी निदेशक थे. साल 2016 में, PVA ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि बनाने के लिए नॉमिनेट किया था.
अपने X पोस्ट और उसके साथ भेजे गए खत में, सफा ने कहा कि उन्होंने काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला लिया है. उन्होंने यह दावा भी किया कि संयुक्त राष्ट्र में मौजूद कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक शक्तिशाली लॉबी के इशारे पर काम कर रहे थे.
'यूएन बना रहा परिस्थितियां'
उन्होंने तेहरान की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि लोग परिस्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं क्योंकि यूएन ईरान पर संभावित न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है.'
पोस्ट में कहा गया, 'यह तेहरान की फोटो है. यह कोई कम जनसंख्या वाला रेगिस्तान नहीं है. यहां परिवार, बच्चे रहते हैं. वर्किंग क्लास है, जिनके सपने हैं. आप बीमार हैं, जो जंग के बारे में सोचते हैं.'
'अगर वॉशिंगटन पर दागी जाए न्यूक्लियर मिसाइल?'
सफा ने कहा कि तेहरान 10 मिलियन लोगों का शहर है. उन्होंने रीडर्स से यह सोचने को कहा कि अगर वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन और अन्यों पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर दिया जाए तो क्या होगा.
उन्होंने कहा, 'मैंने इस जानकारी को लीक करने के लिए अपना राजनयिक करियर दांव पर लगा दिया है. मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं मानवता के खिलाफ इस अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहता. इससे पहले कि देर हो जाए, इसको रोकना होगा.'