इस देश में सीजफायर के भरोसे खत्म नहीं हो रही दुश्मनी, मार-काट चालू, हालात इतने बदतर सयुंक्त राष्ट्र की कांप रही रूह

UN envoy warns for Syria: सीरिया में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गीर पेडरसन ने चेतावनी दी है कि देश में युद्धविराम के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही. स्वीदा इलाके में 19 जुलाई को लागू हुआ युद्धविराम अब कमजोर पड़ रहा है और छोटी-मोटी झड़पों के साथ-साथ खतरनाक तनाव बरकरार है. पेडरसन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि हालात इतने नाजुक हैं कि कभी भी हिंसा फिर से भड़क सकती है.

राजनीतिक माहौल बिगड़ रहा

न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट में शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि पेडरसन ने कहा, “पिछले एक महीने की सैन्य शांति के बावजूद, राजनीतिक माहौल बिगड़ रहा है. लोग एक-दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, और स्वीदा में हुए क्रूर अत्याचारों के नए वीडियो सामने आने से तनाव और बढ़ गया है.” उन्होंने जोर दिया कि दोषियों को, चाहे वे किसी भी पक्ष से हों, सजा मिलनी चाहिए. सीरिया की अंतरिम सरकार ने स्वीदा में हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाई है, लेकिन पेडरसन ने मांग की कि इसके नतीजे पूरी तरह सार्वजनिक हों और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए.

12 जुलाई से मारकाट

स्वीदा में हिंसा की शुरुआत 12 जुलाई को तब हुई, जब द्रूज़ और बेडॉइन समुदायों के बीच अपहरण की घटनाएं सशस्त्र संघर्ष में बदल गईं. स्थिति बिगड़ने पर अंतरिम सरकार की सेना को भी इसमें कूदना पड़ा. गैर-न्यायिक हत्याएं, शवों का अपमान और लूटपाट की खबरें सामने आई हैं. संयुक्त राष्ट्र की मानवीय राहत एजेंसी (OCHA) के मुताबिक, स्वीदा, दाराअ और दमिश्क के इलाकों से 1.9 लाख लोग बेघर हो चुके हैं. पेडरसन ने कहा कि भविष्य में ऐसी हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में सुधार और हथियार छोड़ने की प्रक्रिया जरूरी है. उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की, जो सीरियाई लोगों के नेतृत्व में हो, सभी के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने भी स्वीदा में द्रूज़ समुदाय पर हमलों की निंदा की और तुरंत शांति बहाल करने की अपील की.

गृहयुद्ध लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका

सीरिया में 14 साल से चल रहा गृहयुद्ध लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है. दमिश्क, अलेप्पो और होम्स जैसे इलाकों में हिंसा का दौर जारी है. संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बिना ठोस अंतरराष्ट्रीय समर्थन और धन के मानवीय सहायता पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. सीरिया का यह संकट न केवल वहां के लोगों, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है.