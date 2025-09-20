नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर अपने मुंह मियां मिठ्ठू बने बने ट्रंप, अब क्या करने जा रहे? खोल दिए पत्ते
Hindi Newsदुनिया

नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर अपने मुंह मियां मिठ्ठू बने बने ट्रंप, अब क्या करने जा रहे? खोल दिए पत्ते

Donald Trump on World Peace: ऑफिस अपना था, आस-पास अपने लोग थे. ऐसे में मौके पर चौका लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अधूरी हसरत के बारे में इशारा कर दिया. क्या है उनकी चाहत जिसे पूरा करने के लिए वो अगले क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला बता दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:01 AM IST
नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर अपने मुंह मियां मिठ्ठू बने बने ट्रंप, अब क्या करने जा रहे? खोल दिए पत्ते

Donald Trump on UNGA Meet: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने विश्व शांति का सपना साकार करने के लिए अगले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने जा रहे हैं. अपने मकसद का एकदम साफ-साफ खुलासा करते हुए उन्होंने ये भी कहा, विश्व शांति के लिए उनसे बेहतर काम आजतक दुनिया के किसी नेता ने नहीं किया होगा. बकौल ट्रंप, 'मैं फिलहाल यहां करीब आठ महीने से काम कर रहा हूं और अबतक 7 भयानक बिगड़े हुए मामले सुलझा चुका हूं. हालांकि इसमें ईरान की विशाल संभावित परमाणु आपदा का विनाश शामिल नहीं है, जिसके खतरे को हमने पूरी तरह से मिटा दिया'.

नोबल के लिए फिर ठोकी दावेदारी! 

आगे हमने विश्व शांति के लिए दुनियाभर के अन्य अनसुलझे मामले सुलझाने के लिए हमने अभी कुछ और बॉम्बर्स जैसे बी-2 बमवर्षक मंगाए हैं, बी-2 का हर एक बम अपने निशाने पर लगा. फिर हमने एक पनडुब्बी से 30 बम दागे, मैं उसे शामिल नहीं कर रहा, हालांकि मेरी वजह से शायद एक भयावह विनाशकारी जंग टल गई.

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए काम जारी

आगे ट्रंप ने कहा, 'हम रूस-यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. राष्ट्रपति शी और मैंने इस बारे में बात की है और मुझे विश्वास है कि वह भी इसे पूरा होते देखना चाहेंगे. मुझे लगता है कि वह इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ काम करेंगे'.

अपने मुंह मिया मिठ्ठू बनते रहते हैं ट्रंप

इस महीने की शुरुआत में ही अपने रुटीन प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने अपने मुंह मिया मिठ्ठू बनते हुए यानी अपनी ही तारीफों के पुलों को बांधते हुए कहा कि मैं धैर्य रखना जानता हूं. ट्रंप ने कहा था, 'मैं सामने वाले को चांस देता हूं कि वह आए और टेबल पर बात की जाए. मैंने दुनिया में 6 से 7 युद्ध रुकवा दिए इसलिए मैं नोबेल प्राइज के लिए डिजर्व करता हूं. ट्रंप इजरायल-ईरान, रवांडा-कांगो, अर्मेनिया-अजरबैजान, थाइलैंड-कंबोडिया, मिस्र-इथियोपिया, सर्बिया-कोसोवो और कथित रूप से भारत- पाकिस्तान (हालांकि कई बार ये साफ हो चुका है कि भारत ने अपने टारगेट पूरे होने के बाद ही पाकिस्तान पर हमले रोके थे ना कि ट्रंप के कहने पर) के बारे में तमाम हवाई दावे करते रहते हैं. आपको बताते चलें कि इस साल 2025 के नोबेल सम्मान विजेताओं के नाम अगले महीने अक्टूबर 2025 में घोषित होने वाले हैं ऐसे में वो साम-दाम-दंड-भेद समेत सारे दांव पेंच आजमा रहे हैं

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

;