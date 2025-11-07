Advertisement
trendingNow12992509
Hindi Newsदुनिया

Al-Sharaa: जिसपर था कभी 1 करोड़ डॉलर का आतंकी इनाम, 14 सालों तक अमेरिका ने जिंदगी बनाई जहन्नुम, अब राष्ट्रपति बनकर ट्रंप से करेगा मुलाकात

Al-Sharaa to meet Trump at the White House next Monday:  अहमद अल-शराआ पर कभी अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था, जो अल-कायदा से जुड़े हायात तहरीर अल-शाम के लीडर थे. 2011 से सीरिया पर सैंक्शंस ने जिंदगी नरक बना दी. लेकिन 2024 में असद को उखाड़ फेंकने के बाद सब बदल गया. अब राष्ट्रपति बनकर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलेंगे. इसके लिए सयुंक्त राष्ट्र ने उनपर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Al-Sharaa: जिसपर था कभी 1 करोड़ डॉलर का आतंकी इनाम, 14 सालों तक अमेरिका ने जिंदगी बनाई जहन्नुम, अब राष्ट्रपति बनकर ट्रंप से करेगा मुलाकात

UN lifts sanctions on Syrian president al Sharaa: सोचिए, एक शख्स जिसके सिर पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा था. वो आतंकवाद के नाम पर वॉन्टेड था. लेकिन आज वही शख्स सीरिया का राष्ट्रपति है और अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएगा. नाम है अहमद अल-शराआ. कभी अल-कायदा का साथी माना जाता था, अब दुनिया के बड़े लीडर्स से गले मिल रहा है. यही नहीं संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा की ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस बैठक से पहले उन पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं.

प्रतिबंध हटाने का फैसला कैसे हुआ?
बुधवार को 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के प्रस्तावित प्रस्ताव नंबर 2729 पर वोटिंग की. सभी 14 सदस्यों ने हामी भरी, सिर्फ चीन ने हिस्सा नहीं लिया. अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्ज ने कहा, "अब सीरिया को महानता हासिल करने का मौका है." यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के चैप्टर VII के तहत पास हुआ, जिससे राष्ट्रपति और मंत्री पर लगे संपत्ति जब्ती और यात्रा प्रतिबंध खत्म हो गए.

चीन का विरोध क्यों?
चीन ने वोटिंग से किनारा किया. उनके स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा कि अमेरिका ने आतंकवाद पर चिंताओं को नजरअंदाज कर अपना फायदा देखा. उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे विदेशी आतंकवादी अभी भी सीरिया की सुरक्षा को खतरा हैं. फिर भी, बाकी देशों ने इसे सीरिया के नए दौर का संकेत माना.ट्रंप से बैठक का क्या मतलब?यह सब ट्रंप से अल-शराआ की सोमवार की बैठक से जुड़ा है. अमेरिकी राजदूत ने इसे "साफ राजनीतिक संदेश" बताया, जो सीरिया को स्थिर भविष्य देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

अल-शराआ की जिंदगी: जिहादी से राष्ट्रपति तक का सफर
अल-शराआ, जिन्हें पहले अबू मोहम्मद अल-जोलानी कहा जाता था उनका जन्म 1982 में सीरिया के दमिश्क के पास हुआ. 2000 के दशक में इराक में अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया और अबू ग्रैब जेल में डाला. वहां से निकलकर उन्होंने हायात तहरीर अल-शाम (HTS) नाम का ग्रुप बनाया, जो अल-कायदा का अफिलिएट था. 2011 में सीरिया की सिविल वॉर शुरू हुई, जब बशर अल-असद के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए. अमेरिका ने असद पर सैंक्शंस लगाए. ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एक्सपोर्ट पर रोक. लेकिन HTS और अल-शराआ पर भी टारगेटेड सैंक्शंस लगाए गए.  2013 में अमेरिका ने अल-शराआ के सिर पर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया, क्योंकि वो ISIS और अल-कायदा से जुड़े थे.  2016 में उन्होंने अल-कायदा से खुद को अलग किया लेकिन सैंक्शंस बने रहे. सीरिया की जंग ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कीं. 5 लाख से ज्यादा मौतें, करोड़ों बेघर. अल-शराआ का ग्रुप इदलिब में मजबूत हुआ.

14 साल की जिंदगी जहन्नुम
अमेरिका ने 1979 से सीरिया पर कुछ सैंक्शंस शुरू किए, लेकिन 2011 की सिविल वॉर के बाद इन्हें कड़ा कर दिया. सीजर एक्ट (2019) ने असद के सपोर्टर्स को निशाना बनाया.अल-शराआ पर 2014 से यूएन सैंक्शंस.  ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज. जिंदगी जहन्नुम बनी रही: व्यापार रुका, अर्थव्यवस्था चरमराई.सीरिया का तेल एक्सपोर्ट रुक गया, दवाइयां-खाना महंगा.लाखों लोग भूखे मरे.  2024 के दिसंबर में सब बदल गया. HTS ने असद को उखाड़ फेंका और 12 दिनों में दमिश्क पर कब्जा कर लिया. अल-शराआ इंटरिम प्रेसिडेंट बने. पहले अमेरिका ने इनाम हटा दिया. फिर मई 2025 में ट्रंप ने सऊदी अरब में उनसे मिले. जून में ट्रंप ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से ज्यादातर सैंक्शंस हटाए. यूएन ने 6 नवंबर को रिजॉल्यूशन पास किया, अल-शराआ को ISIS-अल-कायदा लिस्ट से बाहर कर दिया है.

ट्रंप से मुलाकात: नई दोस्ती की शुरुआत?
11 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप-अल-शराआ मीटिंग होगी. यह सीरियाई प्रेसिडेंट की पहली अमेरिकी यात्रा है. ट्रंप ने कहा, "अब सीरिया को ग्रेटनेस का चांस मिला." अल-शराआ ISIS के खिलाफ अमेरिकी कोएलिशन जॉइन करेंगे, इजरायल से रिश्ते सुधारेंगे.  यह मीटिंग मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा मोड़ है. सऊदी, तुर्की, कतर जैसे देश सीरिया को फंडिंग दे रहे हैं. अल-शराआ ने कहा, "हम कानून के राज पर बने नए स्टेट का निर्माण कर रहे हैं"

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

ahmed al sharaa

Trending news

बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा